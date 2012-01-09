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Yaşam

Ankara Valiliği'nden kar uyarısı ANKARA (A.A)

09 Ocak 2012 19:14

-Ankara Valiliği'nden kar uyarısı ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarından itibaren etkisini gösterecek soğuk ve kar yağışlı havaya karşı başkentliler uyarıldı. Açıklamada, devlet ve il karayolları, otoyollar ile kent içi yollarda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Karayolları IV. Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıdaki iş makineleri ve personeli ile kar mücadelesine başlandığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili birimlerle kent içi ana arterler ile ara sokaklar dahil kar mücadelesi çalışmalarına ilişkin gerekli koordinasyonun sağlandığı belirtildi. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: ''Yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının yeniden başlayacağı ve Perşembe gününe kadar da aralıklarla devam edeceğinin beklenmektedir. Başta öğrenci velileri olmak üzere eğitim-öğretim kurumları yöneticilerinin, öğrencilerimizin sağlıkları ve ulaşım güvenlikleri ile eğitimlerinde sürekliliğinin olumsuz etkilenmemesi bakımından gerekli tedbirleri almaları istenmektedir. Sürücülerin araçlarına kar tipi lastikleri takmaları, araçlarında çekme halatı ve zincir bulundurmaları ile vatandaşlarımızın toplu taşım araçlarını kullanmalarının yararlı olabilecektir. Hava tahmin raporlarından anlaşılan meteorolojik durum ve gelişmeler, Ankara Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından dikkatle ve aralıksız olarak izlenmekte olup, Ankara ilinde genel hayatı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durumun bulunmadığı değerlendirilmektedir.''

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