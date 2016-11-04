Ankara Valiliği'nden HDP'nin gözaltına alınan milletvekilleriyle ilgili basın açıklamasına engel!

HDP saat 10.00'da, Genel Merkez önünde gözaltına alınan milletvekilleriyle ilgili basın açıklaması yapılacağı duyurmuştu. Ankara Valiliği, Genel Merkez'e giriş çıkışları durdurdu. Ancak Ankara Valiliği HDP Genel Merkezi'ne giriş çıkışları durdurdu. Ardından polis HDP'li milletvekillerin binaya geçişine izin verdi. HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan "Eş başkanların gözaltına alınması tam bir cinnet halidir" dedi.

HDP'den yapılan açıklama şöyleydi:

Değerli Basın Emekçileri,

Bugün (4 Kasım Cuma) saat 10:00'da genel merkezimizde, MYK üyelerimiz ve milletvekillerimizin katılacağı basın açıklaması yapılacaktır.

İyi çalışmalar dileriz,

Halkların Demokratik Partisi

Basın Bürosu

Dün gece neler oldu?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım gece yarısı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sabah saatlerinde HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kaldığı otelde gözaltına alındı. Savcılık, Demirtaş'ı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Öte yandan Yüksekdağ ve Süreyya Önder adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, HDP'li milletvekili hakkında gözaltı kararlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in yurt dışında olması dolayısıyla gözaltına alınamadığını bildirdi.

Nihat Akdoğan ile ilgili yakalama kararı verildi.

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Gözaltına alınan milletvekilleri kimdir?

Demirtaş'tan gözaltındayken açıklama

Gözaltına alınan Demirtaş, avukatı Mehmet Emin Aktar görüştü.

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'nin haberine göre Aktar, Demirtaş’ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de tutulduğunu söyledi ve ilk mesajının “Sağlım yerinde. Moralim yerinde. Halkımızı selamlıyorum" olduğunu söyledi.

Nereye götürlecekler?

HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım Diyarbakır’a götürülecek.

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Şırnak milletvekilleri Ferhat Encü ve Leyla Birlik için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkari milletvekilleri Selma Irmak ve Abdullah Zeydan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Bingöl’e götürülecek.

İfadeye gitmeyeceklerini açıklamışlardı

Gözaltına alınan Demirtaş ve Yüksekdağ ile HDP'li milletvekilleri TBMM'de kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ardından haklarında açılan soruşturmalarda ifade vermeye gitmeyeceklerini açıklamışlardı.

AA: İfadeye gitmedikleri için!

Anadolu Ajansı'nın gözaltılarla ilgili geçtiği habere göre, soruşturma, Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülüyor. Ajansta yer alan haberde, "HDP'lilerin ifade vermeye gitmedikleri için gözaltına alındıkları" ifadesi yer alıyor.

İçişleri: 11 milletvekili gözaltında

İçişleri Bakanlığı, operasyona dair bir açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:

"Yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP'li Milletvekillerinden Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Selahattin Demirtaş, İdris Baluken, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Gülser Yıldırım ve Nursel Aydoğan gözaltına alındı."

İçişleri Bakanlığı'ndan, hakkında yakalama kararı bulunan HDP milletvekilleri Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk’ün yurt dışında olduğunun tespit edildiği, gözaltı kararları olan İmam Taşçıer ve Nihat Akdoğan ile ilgili süreç devam ettiği bildirildi.

Yüksekdağ'ın kapısı kırıldı

Yüksekdağ'ın Ankara'daki evine saat 01.00'de polislerce baskın düzenlendi. Yüksekdağ'ın danışmanı Sıtkı Güngör, polislerin kapıyı kırarak içeri girdikten sonra Yüksekdağ'ı gözaltına aldığını söyledi.

Demirtaş'ın evine baskın

Polisler, Demirtaş'ın evine saat 00.30'da operasyon düzenledi. Demirtaş, Twitter'dan paylaştığı bir mesaj ile "Diyarbakırda evimde zorla gözaltına alınma kararı ile emniyet yetkilileri kapımdalar" dedi. Demirtaş, ilerleyen dakikalarda TEM ekiplerince gözaltına alındı.

HDP Genel Merkezi'ne baskın

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken gözaltına alındı. Gözaltı için Ankara'daki HDP genel merkezine gelen polis ekipleriyle partililer arasında arbede yaşandı.

Baluken: Çek o elleri!

Gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili, polis aracına binerken kafasına bastırmaya çalışan memura "Çek o ellerini, Ben yüzbinlerce oyun temsilcisiyim, kafama öyle bastıramazsın" diyerek tepki gösterdi.