-ANKARA VALİLİĞİ TAŞKINLARA KARŞI UYARDI ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Ankara Valiliği, karların erimesiyle oluşabilecek taşkınlara karşı kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli önlemleri almasını istedi. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarından, yarından itibaren sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağının anlaşıldığı belirtilerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili uyarı yazısı gönderildiği kaydedildi. Uyarıda, karların erimesiyle oluşacak su taşkınlarının genel hayatı olumsuz etkilememesi bakımından, hazırlıkların ivedilikle gözden geçirilmesinin istendiği bildirilen açıklamada, ''Kar erimeleri ve hareketlerinin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından dikkatle ve yakından izlenmesiyle, buna ilişkin tertip ve tedbirlerin hazır hale getirilmesi gerekiyor'' denildi.