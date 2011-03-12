T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ANKARA VALİLİĞİ TAŞKINLARA KARŞI UYARDI  ANKARA (A.A) 

12 Mart 2011 12:46

-ANKARA VALİLİĞİ TAŞKINLARA KARŞI UYARDI  ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Ankara Valiliği, karların erimesiyle oluşabilecek taşkınlara karşı kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli önlemleri almasını istedi.  Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarından, yarından itibaren sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağının anlaşıldığı belirtilerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili uyarı yazısı gönderildiği kaydedildi.  Uyarıda, karların erimesiyle oluşacak su taşkınlarının genel hayatı olumsuz etkilememesi bakımından, hazırlıkların ivedilikle gözden geçirilmesinin istendiği bildirilen açıklamada, ''Kar erimeleri ve hareketlerinin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından dikkatle ve yakından izlenmesiyle, buna ilişkin tertip ve tedbirlerin hazır hale getirilmesi gerekiyor'' denildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24