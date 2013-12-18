Ankara valiliği sordu, Mali Şube 'Kim olduğu önemli değil' dedi

Yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan'ın Ankara valisine bilgi verilmeden gözaltına alındığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti Mali Şube ve Organize Suçla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon için Ankara Valiliğinden izin alırken, kimin gözaltına alınacağını soran Valiliğe, "Çok gizli bir operasyon. Kim olduğu önemli değil" cevabını verdi.

Hürriyet gazetesinden Ümit Çetin'in haberine göre, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan'ı gözaltına almak için İstanbul Emniyeti Mali Şube ve Organize Suçla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara 'ya geldi.

Ekip, bölgelerinin dışında operasyon yapacağı için Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'den izin istedi. Alınan bilgiye göre, Yüksel'in kimin gözaltına alınacağını sorması üzerine, "Çok gizli bir operasyon. Kim olduğu önemli değil. Öğrenmenize gerek yok" yanıtını aldı.

Vali Yüksel'den izni alan ekip daha sonra Salih Kaan Çağlayan'ı gözaltına aldı.