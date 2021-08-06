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Yaşam

Ankara Valiliği'nden 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

06 Ağustos 2021 21:09

Ankara Valiliği'nden gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Şehrin batı ve kuzey kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Valilik, olası ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı.

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