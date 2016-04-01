Ankara Üniversitesi'nde sınav esnasında müdahale: 19 öğrenci gözaltına alındı

Hacettepe Üniversitesi’nde geçen hafta 3 öğrencinin yaralandığı satırlı bıçaklı kavganın ardından, dün Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde toplanan sağ görüşlü öğrenciler, İstanbul Adliyesi’nde öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın yaşamını yitirmesinin 1. yıldönümü nedeniyle "Şehit Savcı Kiraz’ı saygıyla anıyoruz" yazılı pankart asarak başında beklemeye başladı. Fakülte içinde öğrenciler arasında sözlü olarak başlayan tartışmalar, pankartı asan öğrencilerin yanlarındaki satır ve palalarla diğer öğrencileri tehdit etmesinin ardından kavgaya dönüştü. Olaylara müdahale için Cebeci kampusune giren çevik kuvvet ekipleri olayın tarafları yerine, sınavlarına girmek isteyen öğrencileri gözaltına aldı.

Fakültelere yapılan müdahalede, 19 öğrenci darp edilerek gözaltına alınıken, son 2 ayda Ankara Üniversitesi’nden gözaltına alınan öğrenci sayısı 60’ı geçti. Yaşananlar üzere kampusteki gün içindeki sınavlar iptal edilerek ileri tarihlere ertelendi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, fakülte içinde öğrenciler arasında sözlü olarak başlayan tartışmalar, pankartı asan öğrencilerin yanlarındaki satır ve palalarla diğer öğrencileri tehdit etmesinin ardından kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan olmazken, yaşananların ardından çevik kuvvet ekipleri üniversiteye girerek öğrencilere müdahale etti.Yaşananlar üzere kampusteki gün içindeki sınavlar iptal edilerek ileri tarihlere ertelendi.

Kavgaya değil, sınavlara müdahale edildi

Çevik kuvvet ekipleri ilk olarak, olayların yaşandığı Hukuk Fakültesi’ne girerek öğrencileri gözaltına almaya başladı. Müdahale, olaylar yatışmış olsa bile kampus geneline yayıldı. Hukuk Fakültesi’nin ardından ikinci müdahale noktası ise İletişim Fakültesi (İLEF) oldu. Geçtiğimiz haftalarda kampuse yapılan müdahalelerde hedef haline gelen İLEF’in önüne barikat kuran çevik kuvvet ekipleri, binadan kimsenin çıkmasına izin vermezken, fakülte içine girerek arama uygulamasına devam etti. Üniversitede sınav dönemi olması sebebiyle sınıflarda kalabalık olarak bulunan öğrenciler, fakülte koridorlarında polis müdahalesi ile karşılaştı. Fakülteye yapılan müdahalede, 2 öğrencinin sınav salonu önünde gözaltına alınması tartışmaları büyüttü. Çok sayıda gazetecilik ve radyo-sinema öğrencisi yaşananları görüntülemek isterken gözaltına alındı. Polislerin daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (SBF) girerek müdahaleye devam etti. Kampuse yapılan müdahalede toplamda gözaltı sayısı 19’a ulaşırken, müdahale sırasına TOMA’lar, kullanılan gaz bombaları ve plastik mermiler kullanıldı.

Hocaları fişlendi mi?

Yaşananları anlatan öğrenciler, çevik kuvvet amirlerinin kendilerini sözlü olarak tahrik etmeye çalıştığını ve aynı amirin "Serseriyim, gelip alırım hepinizi lan, kimse burada durmayacak. Dağılın" ifadelerini kullandığını iddia etti. Müdahalenin ve öğrencilerin bu şekilde gözaltına alınmasının hukuksuz olduğunu anlatmaya çalışan bir çok akademisyen ise polis tarafından tartaklandı. Üniversiteye olayların ardından gelen öğrenciler ise, kampus girişinde bekleyen polislerin fotoğraf makinalarıyla güvenlik görevlilerine gösterdikleri fotoğraflardan akademisyenleri teşhis etmelerini istediklerine şahit olduklarını söyledi.

Dekanlar protesto edildi

Öğrenciler ve akademisyenler polis müdahalesinin bitmesinin ardından SBF Konferans Salonu’nda toplandı. Yaşananların değerlendirmesini yapan akademisyen ve öğrenciler, kampuse yönelik sistematik hale gelen müdahalelere karşı neler yapılabileceğini tartıştı. Öğrencilere destek vermek için müdahalenin ardından kampuse gelen CHP milletvekilleri Şenal Sarıhan, Murat Emir, Mehmet Göker, Çetin Arık, Necati Yılmaz, Nefi Kara da düzenlenen foruma katıldı. CHP’li vekiller adına konuşan Sarıhan, "Biz sizin yanınızda durmaya hazırız. Faşizme karşı birlikte omuz omuza müdahale edeceğiz" dedi.

Öğrenciler konferans salonuna forumun ortasında gelen SBF Dekanı Serpil Sancar’ı protesto ederek, dekanlarının istifasını istedi. Sancar ise, fakülte yönetimlerinin öğrenciler için ellerinden geleni yaptıklarını, müdahalelere Rektörlük’ün izin verdiğini ve üniversitelerde yaşananların baskıların siyasi bir hedefle yapıldığını söyleyerek kendilerini savundu.

Dekan'a da gaz bombası

Öğrencilerin hedefi haline gelen SBF Dekanı Serpil Sancar, yaşananlar üzerine açıklama yaparak, fakültede eğitimin nasıl sürdürülebileceğini tartışmak üzere SBF Akademik Kurulu'nu 1 Nisan 2016 Cuma günü saat 15.00 de gerçekleştirilecek toplantıya çağırdı. Sancar, Cebeci Kampus'une yapılan müdahaleyi ise şöyle anlattı:



"Bugün, 31 Mart 2016 Perşembe günü SBF’de vize sınavları devam ederken Hukuk Fakültesinde öğrenciler arasında meydana gelen kavgayı önlemek amacıyla Kampüse giren Çevik Kuvvet, hiç bir sorun ve neden yokken, bir kaç kez SBF’nin de içine girerek öğrencilere yönelik tahrik edici ifade ve davranışlarda bulunmuştur. Daha sonra Fakülte bahçesindeki öğrencileri de binanın içine girmeye zorlamış ve araya giren öğretim üyelerini tartaklamış ve ben de orada durumu anlamaya çalışırken, Dekan olduğumu belirttiğim halde, benim hedefte olup olmadığıma bakılmaksızın bulunduğum yere gaz fişeği atılmıştır. Atılan gazlar binanın içine ve özellikle Dekanlık katına dolmuştur. Bu nedenle çok sayıda personel, öğrenci ve hoca (ben dahil) rahatsız olduk. "