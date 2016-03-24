Hacettepe Üniversitesi olaylar nedeniyle 2 gün tatil edildi

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde dün ülkücü ve solcu öğrenciler arasında çıkan ve 2 öğrencinin yaralanmasına sebep olan olaylar dolayısıyla okulun 2 gün tatil edildiği duyuruldu.

Birgün'de yer alan habere göre, dün öğlen saatlerinde ülkücü bir grubun satır ve pala ile Yıldız Amfi binasına girerek solcu öğrencilere saldırdı. Olaylar sırasında sol görüşlü 2 öğrenci yaralandı. 10 kişi de gözaltına alındı. Yaralıların kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin önünde bekleyen kişilere bir saldırı daha gerçekleşti. Olayların büyümesi üzerine Hacettepe Üniversitesi Rektörülüğü tarafından yapılan açıklamada okulun 2 gün tatil edildiği belirtildi. DHA'dan Tahsin Güner'in haberine göre, rektörlük tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Değerli Hacettepeliler,

Beytepe Yerleşkesi'nde 23.03.2016'da yaşanan olaylar nedeniyle 24.03.2016 (Perşembe) ve 25.03.2016 (Cuma) olmak üzere 2 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Durumu bilgilerinize sunarız.



Rektörlük"

Dün akşam saatlerinde Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin önünde yaralı arkadaşlarını bekleyen grubu yeniden saldırı gerçekleşmişti. Olaylar sırasında hastanede bulunan bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka "Ülkücü gençler hastaneye girerek saldırdılar tekrar. Bir arkadaşımızın burnu kırıldı, kafasına dikiş atıldı" dedi.

Saldırı öncesinde hastaneden ayrılan CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi "Ülkücü hareket saldırdı arkadaşlarımıza. Bize okulun bu saldırganlara göz yumduğunu belirtmişti arkadaşlarımız" açıklamasında bulundu.