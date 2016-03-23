Nazlıaka: Ülkücü gençler satırlarla Gazi Üniversitesi'nin acil servisine girdiler!

Hacettepe Üniversitesi’nde gün içerisinde yaşanan saldırıda yaralanan öğrencilerin bulunduğu Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin önünde bekleyen kişilere bir saldırı daha gerçekleşti. Saldırının ülkücü öğrenciler tarafından yapıldığı iddia edilirken, hastane önünde bekleyenlerin arasında olan bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka "Ülkücü gençler hastaneye girerek saldırdılar tekrar. Bir arkadaşımızın burnu kırıldı, kafasına dikiş atıldı" dedi.

Olay yaşanmadan önce hastaneden ayrıldığını belirten CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi "Ülkücü hareket saldırdı arkadaşlarımıza. Bize okulun bu saldırganlara göz yumduğunu belirtmişti arkadaşlarımız" dedi.

T24'e konuşan Nazlıaka ve Hakverdi'nin açıklamaları şöyle:



Nazlıaka: Satırlarla acil servise girdiler!

"Bugün Hacettepe Üniversitesin’de bir olay çıkmıştı. Dolasıyıla orada yaralanan arkadaşlarımız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeydi. Hastaneye ziyarete geldik, ülkücü gençler hastaneye, acile girerek saldırdılar tekrar. CHP’li bir genç arkadaşımız da yaralandı. Yaralanan diğer arkadaşımızla beraber taburcu oldular şimdi ama birinin burnu kırıldı, kafasına dikiş atıldı satırlarla saldırdıkları için. İçinde bulunduğumuz kutuplaşma ortamı maalesef gençler arasında da böyle bir çatışmaya neden oluyor, çok üzgünüm."



Hakverdi: Bu öğrenciler okulda silah göstererek geziyor



"Ülkücü hareket saldırdı. Üç kişi var bunların içerisinde ki daha önceden arkadaşlarımız bize bildirmişlerdi bu öğrencilerin okul içerisinde silahlarını göstererek gezdiğini ve yönetimin buna izin verdiğini. Rektör değişmişti fakat takip ediyorduk biz. ama silah ve satırlarla saldırmışlar arkadaşlarımıza. Kavga sırasında yaralanan ülkücü gençler de olmuş, onlar da bu hastaneye getirilmiş. Burada toplanan ülkücüler tekrar saldırmışlar."

Sabah saatlerinde yaşanan olayda Beytepe Yerleşkesinde bıçaklanan öğrencilerden biri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılmıştı. Olay yerine gelen polisin yaklaşık 10 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.