Ankara Üniversitesi'nde OHAL uygulaması: Öğrencilerin üstü aranacak, cam şişe yasaklanacak!

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, yeni aldığı güvenlik kararlarına göre, artık üniversite giriş - çıkışlarında öğrencilere kimlik kontrolü ve üst araması uygulaması başlatacak. Yerleşkeye girecek araçlara bagaj araması da yapılmasını isteyen üniversite yönetimi, yerleşke içerisinde cam şişede ürün satılmasını da yasakladı. Uygulamaya öğrenciler, “Üniversitemiz açık hava cezaevine dönüştürüldü” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza atan 121 öğretim üyesi hakkında soruşturma başlatan Ankara Üniversitesi bahar dönemi öncesinde tartışılacak güvenlik kararlarına imza attı. Üniversite, 9 Şubat’ta dekanlık ve öğretim üyelerine gönderdiği yazıyla bahar dönemi için yeni güvenlik uygulamalarının başlayacağını duyurdu.

Rektörlüğün yazısında, 10 Şubat’tan itibaren Cebeci yerleşkesi giriş-çıkışlarında özel güvenlik personellerince kimlik kontrolleri, düzenli olarak üst araması, taksi dahil üniversite giriş kartı olmayan araçların yerleşkeye alınmaması, gerek görülen araçlarda bagaj araması yapılması kararları yer aldı.

Yeni uygulama, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın operasyonların devam ettiği Güneydoğu bölgeleri dışında büyükşehirlerde de kurulacak “tahkimatı güçlü kalıcı karakol gibi güvenlik merkezleri” kararına benzetildi.

“Üniversitemiz açık hava cezaevine dönüştürüldü”

Giriş kapılarında sayıları arttırılan özel güvenliklere sivil polislerin eşlik etmesi dikkat çekti. Yoğun önlemler ile karşılaşan öğrenciler ise “Üniversitemiz açık hava cezaevine dönüştürüldü” yorumunda bulundu.

Cam şişede ürün satılması yasaklandı

Üniversite yönetiminin bir diğer yazısı ise fakülte kantinlerine gönderildi. Kantin yöneticilerine tebliğ edilen yazıda “can güvenliği” gerekçesiyle cam şişedeki ürünlerin satılmasının yasaklandığı duyuruldu. Akademik personel ve öğrenciler ise bu durumu kantinden alışveriş yaparken öğrendi. Kantini arayarak soda sipariş eden akademisyenler, “Yasak hocam” yanıtı ile karşılaştı.