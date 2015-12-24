Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler rektörlüğü işgal etti

Ankara Üniversitesi'nde, 26-27 Aralık tarihlerinde Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan 'Aydınlanma Sempozyumu', dün akşam saatlerinde elektrik tesisatının arızalandığı gerekçesiyle iptal edildi. İptal kararının duyulmasının ardından Ankara Üniversitesi öğrencileri bugün öğlen saatlerinde rektörlüğü işgal etti. Ellerinde kitaplar, el fenerleri ve dövizlerle rektörlük binasına giren öğrenciler oturma eylemi yaptı.

DHA’da yer alan habere göre, Türkiye Gençlik Birliği ve Bilim ve Ütopya Dergisi'nin öncülüğünde Ankara'daki üniversite topluluklarının çağrısı üzerine düzenlenecek sempozyumda, Türkiye'nin sayılı aydınlarının üniversite öğrencileriyle bir araya gelmesi planlanmıştı. Ankara Üniversitesi öğrencileri, sempozyuma çağrı yapan topluluklar ve Türkiye gençlik Birliği üyeleri, rektörlüğü işgal ederek durumu protesto etti. 1 saat süren işgalde, öğrenciler salonun tekrar kendilerine tahsis edilmesini ve sorunların giderilmesini talep etti.

Elektriği tamire geldik

İptal kararının duyulmasının ardından Ankara Üniversitesi öğrencileri bugün öğlen saatlerinde rektörlüğü işgal etti. Ellerinde kitaplar, el fenerleri ve aydınlanma şehitlerinin dövizleriyle rektörlük binasına giren öğrenciler oturma eylemi gerçekleştirdi. Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok gibi aydınlarımızın dövizlerini taşıyan gençler, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'e de eylemin amacını yine dövizlerle anlattılar. Dövizlerde, 'Aç kapıyı Erkan İbiş, elektriği tamire geldik' yer aldı. Rektörlüğü işgal eden öğrenciler hep bir ağızdan şarkılar söyledi. Öğrenciler; 'Tesisatlar Bozlumuş, Bizim Salon Yalan Olmuş Vay Vay Yalana Bak Yalana Dolana bak Dolana Rektörlüğün İşi Gücü Sarılmak Yalan Dolana' şarkısını söylediler.

Grup adına açıklama yapan TGB Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz, "Bugün burada Düşünce ve Edebiyat Topluluğu, Düşünce ve Kitap Topluluğu üyeleri ile birlikte toplandık. Rektörlük, aydınlanma sempozyumu için verdiği salonumuzu iptal etti. Bizler de taleplerimizi iletmek için buradayız. Ankara Üniversitesi'nden iki topluluğun çağırıcı olduğu ve onlarca topluluğun katıldığı etkinliğin iptal edilmesi bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Burada aydınlanmanın yasaklanması var. Ankara Üniversitesi cumhuriyetin ilk üniversitesidir, Atatürk'ün kurduğu üniversitedir. Ankara Üniversitesi aydınlanma değerlerini sahiplenmesi gereken bir üniversitedir. Bu taleplerimizi rektörlüğe ileteceğiz. Lütfen kapıyı açsın ve onunla konuşalım. Aydınlanmacılar sorun çözer. Elektrik tesisatı arızalanmış gerekirse biz tamir ederiz" dedi.

Rektör yardımcısı ile görüştüler

Oturma eylemi devam ettiği sırada Düşünce ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Güldane Pekdoğan ile Düşünce Kitap Topluluğu Başkanı Eray Kara'nın içinde yer aldığı bir heyet, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kasım Karakütük ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Düşünce ve Kitap Topluluğu Başkanı Eray Kara, olumlu bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Bugün saat 15.00'e kadar sorunu çözecekler. Sorun çözülmezse yarın yine buradayız.' dedi. Görüşmenin ardından Türkiye Gençlik Birliği ve öğrenci toplulukları önderliğinde gerçekleşen eylem sona erdi. Üniversiteliler, rektörlüğün önünde basın açıklaması gerçekleştirdikten sonra dağıldı.