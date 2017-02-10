Ankara Üniversitesi'nde ihraçlara karşı 1 haftalık ders boykotu

Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri, KHK’lar ile ihraç edilen akademisyenler için harekete geçti. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 200’e yakın öğretim üyesinin katılımıyla yaklaşık 5 saat süren toplantıda, ihraç edilen akademisyenlerin sesini duyurmak için üniversite genelinde eylemler planlandı. Ankara Üniversitesi’nde bahar yarıyılının başladığı 13 Şubat pazartesi gününden itibaren 1 haftalık ders boykotu gerçekleştirilecek.

KHK ile ihraç edilen akademisyen: Zulmü yapanların bile yaşayamayacağı bir ülkeye doğru gidiyoruz

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Eğitim Sen öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak ihraç edilen akademisyenlerin odalarını boşaltmama kararı alındı. Üniversiteden gelebilecek baskılara karşı destek ziyaretleri planlanırken; üniversitenin eski öğrencileri, demokratik kitle örgütleri başkanları ve milletvekillerinin ihraç edilen öğretim üyelerinin odalarında ağırlanması kararlaştırıldı.

İhraçlara karşı boykot

İhraçlara karşı en önemli adım ise akademisyenlerin ders boykotu olacak. Ankara Üniversitesi’nde bahar yarıyılının başladığı 13 Şubat pazartesi gününden itibaren 1 haftalık ders boykotu gerçekleştirilecek. AÜ merkezli gerçekleştirilecek etkinliğe diğer kampüslerin de kendilerine özgü biçimde eylem formlarıyla destek olmaları sağlanacak.

Rektör İbiş hedefte

100’e yakın akademisyenin ihracından sorumlu tutulan Rektör Erkan İbiş hakkında kampanya başlatılacak. Sosyal medyada “#Sarayınİbişi, #İbişİstifa” gibi başlıklarla devam edecek kampanya TBMM’de soru ve soruşturma önergeleriyle ve toplu bir suç duyurusuyla devam edecek. Akademisyenlerin uğradığı kıyım, hem akademik hem de sendikal düzeyde uluslararası örgütlerle paylaşılacak ve konuyla ilgili bilinirlik ve destek yaratılacak. Ayrıca henüz kitlesel ihraçların yaşanmadığı ODTÜ, Hacettepe gibi üniversitelerde geniş toplantılar ve etkinlikler düzenlenecek.