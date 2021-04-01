Ankara Üniversitesi'nden Prof. Balık anlattı: Kim, hangi aşıyı olmalı?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı Sinovac'ın yaptırılabileceğini söyledi. Balık, obezitesi, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve kanser tedavisi görenlerin BioNTech aşısını tercih edebileceğini söyledi.

Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarına dair değerlendirmede bulunan Prof. Dr Balık, iki aşının da ağır hastalığı ve ölümleri engellediğini vurguladı.

Prof. Dr. Balık, "Klinik gözlemlerimize göre, eğer alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı yerine tercihiniz varsa alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. Çünkü, çalışmalarda sadece BioNTech değil diğer mRNA aşılarının daha çok reaksiyon yaptığı gözlendi. Ayrıca, mRNA aşıları, inaktif aşılara göre daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor, immün sistem üzerine uyarıcı etkisi daha fazla olduğu için" değerlendirmesini yaptı.