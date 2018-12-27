Ankara Üniversitesi, Altıparmak'ın makalesini 'bilimsel' bulmadı: Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yorumlanabilir

Ankara Üniversitesi, uluslararası bilimsel yayınlara vereceğini açıkladığı teşvike başvuran Dr. Kerem Altıparmak’ın Yaman Akdeniz’le birlikte kaleme aldığı makaleyi 'bilimsel' saymadı. Üniversitenin, yayının bilimsel olmadığı kanaatine ulaşmasının nedeni ise çalışmada, “Türkiye’de Muhalif Düşüncenin Susturulması ve İfade Özgürlüğü”, “Muhalif Görüşlerin Yayın Yasaklarıyla Susturulması” ifadelerinin yer alması olduğu iddia edildi. Ankara Üniversitesi bünyesinde oluşturulan komisyon, söz konusu ifadelerin, "Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yorumlanabileceği" gerekçesiyle teşvik başvurusunu reddetti. Altıparmak’a göderilen cevap yazısında kararı veren heyetin isimleri gizlendi.

"Rektörlüğü YÖK'e şikayet ettim"

Dr. Kerem Altıparmak, bilgi edinme yoluyla temin ettiği belgeyle ilgili gelişmeleri açıkladı. Aralık 2016’da yaptığı başvuruya 6 ay süre ile cevap verilmediğini belirten Altıparmak, gelişmeleri şöyle anlattı:

"Diğer başvurularımı da cevapsız bıraktıkları için Rektörlüğü YÖK’e şikayet ettim. Tesadüf ya bu şikayet sonrasında UBED Komisyonu toplanıp bir karar almış. Şimdi işin ilginç yanı şu. UBED (Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Komisyonu) İlkelerine göre şu yayına teşvik veriliyor: “Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda uluslararası alanda tanınmış yayınevlerince yabancı dilde yayımlanmış; Ankara Üniversitesi adresini de içeren özgün “kitap yazarlığı”, özgün kitaplarda “bölüm yazarlığı” veya “kitap editörlüğü” (çeviri ve bildiri kitapları hariç).”

Kendi başvurusunun uluslararası alanda tanınmış yayınevlerinde yabancı dilde yayım, Ankara Üniversitesi adresini içerme ve özgün kitaplarda “bölüm yazarlığı” özelliklerinin tamamını taşıdığını vurgulayan Altıparmak, söz konusu eserin Türkiye ile ilgili ifade özgürlüğü için çalışan birçok kişinin temel referans noktalarından biri olduğunu kaydetti.

Kararı alan kişilerin adlarını öğrenemediğini kaydeden Altıparmak, “Ayrıldığım üniversitenin resmi budur, 'Türkiye’de Muhalif Düşüncenin Susturulması ve İfade Özgürlüğü', 'Muhalif Görüşlerin Yayın Yasaklarıyla Susturulması' gibi ifadeler bilim dışı, kişisel görüş sayılıyor. Bu kuraklığı da öyle hakimler, savcılar siyasetçiler değil bizzat akademisyenler yaratıyor” dedi.

Makale, Bilgi Üniversitesi tarafından “Tehlike Altında Gazetecilik” başlıklı kitapta yayımlanmıştı.