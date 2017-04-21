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Kültür-Sanat

Ankara Uluslararası Film Festivali başladı

28. Ankara Uluslararası Film Festivali, dün gece yapılan açılış töreninin ardından bugün başladı

21 Nisan 2017 22:27

Ankara Uluslararası Film Festivali bugün başladı. Açılış töreni dün gerçekleştirilen festivalde 142 gösterim yapılacak. Festival boyunca 57 uzun, 21 belgesel ve 64 kısa film seyirci ile buluşacak. İlk günkü gösterim programında bu yıl Berlin’de en büyük ödül olan Altın Ayı’yı kazanan Beden ve Ruh (Teströl es Leleklöl) adlı Macar yapımı film de yer alıyor. Bu yılki festival mekanları ise Kızılay Büyülü Fener Sineması, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut olacak.

Dün gece gerçekleşen açılış töreninde onur ödülleri İzzet Günay ve Ahmet Say ile Oyuncular Sendikası adına Meltem Cumbul’a verildi. Ulusal Uzun Film, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarının yeraldığı festival, 30 Nisan’daki ödül töreni ile sona erecek. 

Bu yılki Ulusal Uzun Film yarışmasında yer alan filmler: Albüm, Babamın Kanatları, Genco, Kaygı, Koca Dünya, Martı, Rüzgarda Salınan Nilüfer, Rüya, Siyah Karga, Taş, Zer.

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