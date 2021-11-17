Ankara Tabip Odası: TTB yüksek onur kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp için adalet istiyoruz

Ankara Tabip Odası, tutuklu bulunan ve cuma günü Diyarbakır'da karar duruşması görülecek olan Dr. Şeyhmus Gökalp için adalet çağrısı yaptı. Açıklamada, "Dr. Şeyhmus Gökalp’ın elektronik cihazlarına ilişkin inceleme raporları, sosyal medya incelemeleri, yurtdışı giriş çıkış kayıtları, istihbarat raporları vb. bütün belgeler de mahkeme dosyasına girmiştir. Bütün bu belgelerle de Dr. Şeyhmus Gökalp’e atılan suçun asılsız olduğu, kanıta dayanmadığı bir kez daha anlaşılmıştır" denildi.

Ankara Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklamasını, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Sezai Berber okudu. Açıklamada, Şeyhmus Gökalp’ın adil yargılanma hakkının güvence altına alınması talep edildi.

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Açıklama şöyle:

"Dr. Gökalp, sağlık hakkı ve insan hakları için mücadele yürüten 18 yıllık bir hekimdir"

"Dr. Şeyhmus Gökalp 2014-2018 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeliği yapmış, 2020 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen 72. Büyük Kongrede TTB Yüksek Onur Kurulu’na seçilmiştir. Dr. Gökalp; hekimlerin mesleki standartlara ve etik değerlere uygun çalışma koşulları, sağlık hakkı ve insan hakları için mücadele yürüten 18 yıllık bir hekimdir.

"Gökalp'e atılan suçun asılsız olduğu, kanıta dayanmadığı anlaşılmıştır"

20 Kasım 2020 günü evinden gözaltına alınıp 23 Kasım 2020 günü tutuklanmış; üç ay tutuklu kaldıktan sonra 10 Şubat 2021 günü yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti. Savcılığın, Dr. Şeyhmus Gökalp hakkındaki suçlaması; itirafçı bir tanığın 2019’da verdiği yalan beyanlarına dayanmaktadır. 25 Haziran 2021 günü yapılan ikinci duruşmada itirafçı tanık, SEGBİS aracılığı ile mahkemede dinlenmiştir; itirafçı tanık Dr. Şeyhmus Gökalp’ın örgüt üyesi olduğu ya da herhangi bir yasadışı faaliyette bulunduğuna tanık olmadığını, ifadesinin tutanağa yanlış yazıldığını söylemiştir. İtirafçı tanık ile Gökalp’ın aynı sağlık kuruluşunda birlikte hiç çalışmadığı, hatta Dr. Şeyhmus Gökalp’ın hastanede hiç çalışmadığına ilişkin resmi belgeler de dava dosyasında bulunmaktadır. İkinci duruşmada ise Şeyhmus Gökalp’ın Demokratik Toplum Kongresi’nin delegesi olmadığı, delege olarak genel kurullara katılmadığına ilişkin belgeler dosyanın içerisine konulmuştur. Yine aynı mahkemece istenen; Dr. Şeyhmus Gökalp’ın elektronik cihazlarına ilişkin inceleme raporları, sosyal medya incelemeleri, yurtdışı giriş çıkış kayıtları, istihbarat raporları vb. bütün belgeler de mahkeme dosyasına girmiştir. Bütün bu belgelerle de Dr. Şeyhmus Gökalp’e atılan suçun asılsız olduğu, kanıta dayanmadığı bir kez daha anlaşılmıştır.

"Şeyhmus Gökalp'in adil yargılanma hakkının güvence altına alınması temel talebimizdir"

Tüm bunlara rağmen 15 Ekim 2021 günü yapılan üçüncü duruşmada, savcı mütalaasında Dr. Şeyhmus Gökalp’ın cezalandırılmasını istemiştir. Kanun uyarınca savcı, yargılamada herhangi bir taraf ya da tarafın temsilcisi olmadığı gibi; maddi gerçek, adalet ve hakkaniyet için çaba göstermesi gerekir. Adil yargılanma, ceza muhakemesi hukukunda sanığa ve mağdura tanınan hakların tümü ve insan hakları ihlal edilmeksizin yapılan yargılamadır. Şeyhmus Gökalp’ın adil yargılanma hakkının güvence altına alınması temel talebimizdir.

"TTB yüksek onur kurulu üyesi DR. Şeyhmus Gökalp için adalet istiyoruz"

Dr. Şeyhmus Gökalp’in karar duruşması 19 Kasım 2021 Cuma günü Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dr. Şeyhmus Gökalp iyi hekimlik değerlerini, yaşam ve sağlık hakkını savunan arkadaşımız ve meslektaşımızdır. Hepimiz, hiçbir iftiranın Dr. Şeyhmus Gökalp’ın beyaz önlüğünü kirletemeyeceğine eminiz. Herkes, Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız, hukuksuz bir şekilde yargılandığını biliyor. Hepimiz kefiliz Dr. Şeyhmus Gökalp’ın suçsuzluğuna. TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp için adalet İstiyoruz."

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