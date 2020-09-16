Ankara Tabip Odası: Şehirde 882 sağlık çalışanına Koronavirüs tanısı konuldu
16 Eylül 2020 13:37
Ankara Tabip Odası, şehir genelinde 882 sağlık çalışanına Koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "16 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 882'e yükseldiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.
Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 201 sağlık çalışanı da dahil olmak üzere bölümleri bilenenlerin dağılımları şu şekilde: