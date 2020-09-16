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Ankara Tabip Odası: Şehirde 882 sağlık çalışanına Koronavirüs tanısı konuldu

16 Eylül 2020 13:37

Ankara Tabip Odası, şehir genelinde 882 sağlık çalışanına Koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

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