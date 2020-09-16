Ankara Tabip Odası: Şehirde 882 sağlık çalışanına Koronavirüs tanısı konuldu

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "16 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 882'e yükseldiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 201 sağlık çalışanı da dahil olmak üzere bölümleri bilenenlerin dağılımları şu şekilde:

Uzman hekim: 143

Asistan: 89

Aile hekimi: 31

Eczacı: 9

Laborant: 10

Fizyoterapist-Diyetisyen: 6

Hemşire- Ebe: 146

ATT- Sağlık Memuru: 40

Güvenlik: 11

İdari personel: 7

Röntgen teknisyeni: 9

İşyeri hekimi: 2

Temizlik işçisi: 107

Tıbbi sekreter: 48

Mutfak çalışanı: 7

Diş hekimi: 5

Anestezi Teknisyeni: 3

Mutemet: 7

TIKLAYIN - Toplumda Koronavirüs'e yakalanma oranı yüzde 1.2 iken, sağlık çalışanlarında yüzde 11.5