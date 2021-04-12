Ankara Tabip Odası Başkanı Karakoç: Orta derece akciğer tutulumu olan Covid-19 hastaları evlerine gönderiliyor

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak, "Genel cerrahi, dahiliye servisleri ile yoğun bakımları, Covid-19 servislerine ve yoğun bakımlarına dönüştürülüyor. Orta derece akciğer tutulumu olan Covid-19 hastaları evlerine gönderiliyor." açıklamasını yaptı.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Karakoç, “Ankara’da henüz İstanbul’daki gibi bir durum yaşanmıyor. Yani servislerimiz ve yoğun bakımlarımız tamamen dolu değil ama her geçen gün yeni Covid-19 servisleri açılıyor. Genel cerrahi, beyin cerrahi ve dahiliye servisleri ile yoğun bakımları, Covid-19 servislerine ve yoğun bakımlarına dönüştürülüyor. Aldığımız bilgilere göre orta derece akciğer tutulumu olan Covid-19 hastaları evlerine gönderiliyor.” ifadesini kullandı.