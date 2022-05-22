Ankara Tabip Odası araştırması: Hekimlerde hangi kadrolar boş kaldı?

Ankara Tabip Odası (ATO), Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kadrolarının ne kadarının boş kaldığını araştırdı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, cerrahi boş kaldı, ilk beş sırada tercih edilen dallar; deri ve zührevi hastalıklar, radyoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, göz ve çocuk-ergen ruh sağlığı oldu. En az tercih edilen bölümler ise acil tıp, beyin cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi ve göğüs cerrahisi. Mart TUS yerleştirmesinde bu bölümlerin puanlarının düşürülmesine karşın alanlar boş kaldı.

Çocuk cerrahi boş kaldı

Dr. Sami Ulus Hastanesi ve üniversitelere açılan çocuk sağlığı ve hastalıkları kadrolarının tamamı dolarken Sanatoryum Hastanesi’ne açılan 10 kontenjanın yarısı ve Ankara EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’na açılan 13 kontenjanın 8’i boş kaldı. Ankara Şehir Hastanesi acil için açılan 50 kontenjanın 38’ine yerleşilirken, Dışkapı EAH’ye açılan 12 kontenjanın sadece 1 tanesi doldu. Dr. Sami Ulus EAH’ye açılan 8 çocuk cerrahisi kadrosuna hiç yerleşen olmadı.

Kapanacak olan hastanelerden, örneğin onkoloji hastanesine farklı dallara yerleşen 84 ve Dr. Sami Ulus Hastanesi’ne yerleştirilen 33 asistanın eğitimi nerede tamamlayacakları bilinmiyor. Bu ve bunun gibi yanıtı bilinmeyen onlarca soru ortada duruyor. Adayların uzmanlık eğitimine apar topar başlatılmaları nedeniyle geriye dönülmez bir durum yaratıldı.



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