Ankara Tabip Odası: Ali Edizer'i 6 ay hekimlikten men etme hakkımız var

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç, sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları ile gündeme gelen Ali Edizer’in açığa alınmasıyla birlikte soruşturma süresince hekimlik yapamayacağını belirtti.

Edizer hakkında kendilerinin de soruşturma açtığını anımsatan Karakoç, “Bu soruşturma sonucu onu 6 ay hekimlikten men etme hakkımız var ama bu kararımız için yargı yolu açık olacak. Bizim vereceğimiz cezanın Sağlık Bakanlığı onayından da geçmesi gerekiyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı, “Erkekler iki eş alsın” diyen ve adı Menzil tarikatı ile anılan Ali Edizer’in, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki başhekim yardımcılığı görevinden alınmasının ardından tabiplik görevinden de açığa alındığını duyurmuştu. Edizer’in kadrosu da Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesi’ne gönderilmişti. Ancak Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, i Edizer’in "Doktorluk mesleği sonlandırıldı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirttmişti. Öztürk, "Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi yok. Doktor olarak çalışıp çalışmayacağına Yüksek Sağlık Şûrası karar verir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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"Men edilmedi ama görevden alındı, şu anda hekimlik yapamaz"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yaşanan gelişmeleri değerlendiren ATO Başkanı Karakoç, “Şu anda meslekten men edilmedi ama görevden alındı. İdari görevinden de alındı. Açıkta olduğu süre boyunca hekimlik yapamaz” dedi.