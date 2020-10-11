Sözcü yazarı Öztürk: “Ali Edizer’in doktorluk mesleği sonlandırıldı” haberleri doğru değil, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi yok

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Medeni Kanunu hedef alan, erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın" çağrısında bulunan GATA'daki başhekimlik görevinden alınan Ali Edizer’in "Doktorluk mesleği sonlandırıldı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Öztürk, "Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi yok. Doktor olarak çalışıp çalışmayacağına Yüksek Sağlık Şûrası karar verir" değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in, başta çok önemli sağlık sorunları olan eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili yakışıksız sözlerinin yanı sıra çok evliliği özendiren açıklamalarından sonra hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma konusu sadece devlet büyüğüne hakaret etmek. Edizer'in Gülhane'de sözleşmesinin feshedildiği, Güdül Devlet Hastanesi'ne verildiği belirtildi. Yapılan açıklamalarda, bu kişinin doktorluk mesleğinin de sonlandırıldığı söylendi. Ama bu gerçek değil. Çünkü, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi yok. Sözleşme feshi, başhekim yardımcılığı için. Güdül'e ise pratisyen doktor olarak 657 Devlet Memurları Kanunu'na göre atandı. Orada, yönetici değil, doktor olarak görev yapacak." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

"Doktor olarak çalışıp çalışmayacağına Yüksek Sağlık Şurası karar verir. Bunun için önce Sağlık Bakanlığı'nın kişi hakkında soruşturma sonucu C. Savcılığı'na suç duyurusunda bulunması, savcılığın da iddiaları yeterli bulması durumunda iddianame düzenleyip dava açması gerekiyor.

Dava açılırsa, mahkeme bu konuda Yüksek Sağlık Şurası'ndan kişinin mesleki yetersizliğinin kanıtlarla ortaya koymasını ister. Şuranın görüşü dikkate alınıp kişinin mesleğini yapıp yapamayacağına mahkeme karar verir. Bununla ya yetinilmez. Doktorun karara itiraz hakkı da var. Yani, “Doktorluktan alındı” yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını biliniz. Yani, Ali Edizer halen doktor. İlginç bir bilgi daha aktarayım: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Dr. Ali Edizer'in, Menzilci olduğu bilinen Dr. M. B. tarafından 'FETÖ üyesi' diye şikâyet edildi, Edizer'in bilgisine başvuruldu ve bu iddianın doğru olmadığı sonucuna varıldı."

Öztürk yazısında, Şanlıurfa'da bazı din görevlilerinin 3 bin 5 bin dolara peygamberin soyundan geldiğine ilişkin sahte ‘Seyit'lik belgesi şeceresi düzenlidiğini yazdı. Mısır'dan bu belgeyi alanların ise 50 bin dolar verdiğini belirtti.

Seyyidler ve Şerifler Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Zerraki'nin paylaştığı seyitlik belgesini de yazısına ekledi