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Ankara SBF Dekanı Serpil Sancar istifa etti, rektörlük kabul etmedi

Serpil Sancar 6 Nisan'da akademisyenlere gönderdiği e-posta ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu

08 Nisan 2016 16:14

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsün'de geçtiğimiz hafta yaşanan sert polis müdahalesine tepki gösteren Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Sancar ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burcu Yıldız istifa etti. Ancak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Sancar’ın istifasını kabul etmediğini duyurdu.

Fakültede görev yapan akademisyenlere e-posta gönderen Sancar, 6 Nisan itibariyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Sancar, 6 Nisan’da akademisyenlere gönderdiği maille istifa ettiğini duyurmuştu. Rektörlük konuyla ilgili yaptığı açıklamada istifanın kabul edilmediğini belirtti. Açıklamada Sancar’ın istifasına ilişkin şöyle dendi:

"Adı geçen istifa kabul edilmemiş olup, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Sancar'ın, istifası kabul edilene kadar dekanlık görevi devam etmektedir. Yaşanan olaylarda emniyet güçlerinin öğrenci ve akademisyenlere fiziki şiddet uyguladığı yönündeki söylemler gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Olaylarda emniyet güçlerinin şiddet uygulayanları ve bazı öğrencileri yaralayanları yakalamak için fakülteye girmesi söz konusudur."

 

Ne olmuştu?

 

Polis Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde 31 Mart’ta polis gaz ve plastik mermiler kullanmıştı. Sınav haftası yaşanan olaylar nedeniyle sınavlar ertelenmişti. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Sancar, üniversiteye giren polisin tahrik edici şekilde davranmasına karşın öğrencilerin sorumlu davranarak polisle gerilime fırsat yaratmamaya özen gösterdiğini ifade etmişti.

“Son birkaç hafta içinde asılan afişlere müdahale etmek amacıyla Kampüse giren Çevik Kuvvet, bu nedenden bağımsız olarak, Fakülte binası içinde durumdan habersiz öğrenci ve hocalara kötü davranmakta ve eğitimin sürdürülmesini engelleyecek düzeyde kaosa neden olmaktadır.”

Sancar fakültede eğitimin nasıl sürdürebileceğini görüşmek üzere SBF Akademik Kurulu'nu toplantıya çağırmıştı.

Toplantı sonunda çıkan kararda polisin müdahalesine karşı gereken hukuki girişimlerini yapılacağını belirtti. Üniversiter değerlere sahip çıkan, Siyasal Bilgiler Fakültesinin tarihinden gelen eleştirel bilim anlayışının yanında olan herkes Mülkiye ile dayanışmaya çağrıldı.

Prof. Dr. Sancar (Üşür) 2004'te seçildiğinde Mülkiye'nin kuruluşunun 155. yılında ilk kadın dekan olmuştu. 

 

Ankara SBF Dekanı: Polis öğrencileri tahrik edip, akademisyenleri darp etti, öğrenciler daha sağduyuluydu

 

 

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