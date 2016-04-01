Ankara SBF Dekanı: Polis öğrencileri tahrik edip, akademisyenleri darp etti, öğrenciler daha sağduyuluydu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye Dekanı Prof. Dr. Serpil Sancar, dün yaşanan olaylar ve 19 öğrencinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Sancar, "Polis öğrencileri tahrik etmeye çalıştı. Öğrenciler sağduyulu davranırken araya giren akademisyenler tartaklandı" dedi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde dün vize sınavları sırasında karşı görüşlü öğrenciler arasında gerginlik çıktığı ileri süren polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 19 öğrenci gözaltına alındı. Olaylar nedeniyle açıklama yapan Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye Dekanı Prof. Dr. Serpil Sancar, akademik kurulu toplantıya çağırdığını duyurdu. Sancar, "Dekan olduğumu belirttiğim halde, benim hedefte olup olmadığıma bakılmaksızın bulunduğum yere gaz fişeği atıldı" dedi.

Öğrencilerin polisten daha duyarlı davrandığını belirten Sancar'ın açıklaması şöyle:

“Sayın meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler,

Bugün, 31 Mart 2016 Perşembe günü SBF’de vize sınavları devam ederken Hukuk Fakültesinde öğrenciler arasında meydana gelen kavgayı önlemek amacıyla Kampüse giren Çevik Kuvvet, hiç bir sorun ve neden yokken, bir kaç kez SBF’nin de içine girerek öğrencilere yönelik tahrik edici ifade ve davranışlarda bulunmuştur. Daha sonra Fakülte bahçesindeki öğrencileri de binanın içine girmeye zorlamış ve araya giren öğretim üyelerini tartaklamış ve ben de orada durumu anlamaya çalışırken, Dekan olduğumu belirttiğim halde, benim hedefte olup olmadığıma bakılmaksızın bulunduğum yere gaz fişeği atılmıştır. Atılan gazlar binanın içine ve özellikle Dekanlık katına dolmuştur. Bu nedenle çok sayıda personel, öğrenci ve hoca (ben dâhil) rahatsız olduk.

Bu olaylar sırasında öğrenciler basiretli davranarak tepki göstermemiş ve polis ile bir gerilime ortam hazırlamamak konusunda sorumlu davranmışlardır. Fakülte arka bahçesinde öğrencileri içeri sokmak amacıyla Çevik Kuvvetin attığı gaz fişeklerinden biri habersiz biçimde bir hocamızın cebine girmiş ve hocamız bunu fark etmeden Akademik Toplantı salonundaki konferansı izlemeye gitmiştir. Bir süre sonra hocamızın cebindeki gaz fişeği Mülkiye Şeref Salonundaki konferans sırasında patlayarak büyük bir paniğe sebep olmuştur.

Söz konusu olaylar nedeniyle SBF’deki vize sınavlarını yapmak olanaksız hale geldiği görüldüğünden eğitime bir gün ara verilmiştir. Son birkaç hafta içinde asılan afişlere müdahale etmek amacıyla Kampüse giren Çevik Kuvvet, bu nedenden bağımsız olarak, Fakülte binası içinde durumdan habersiz öğrenci ve hocalara kötü davranmakta ve eğitimin sürdürülmesini engelleyecek düzeyde kaosa neden olmaktadır. Bu durum karşısında, Fakültede eğitimin nasıl sürdürebileceğini görüşmek üzere SBF Akademik Kurulunu 1 Nisan 2016 Cuma günü saat 15.00 de toplantıya çağırıyorum.

Durumu bilgilerinize sunarken Cebeci Kampüsünde eğitimin barış içinde sürdürülebilmesi için hocaların ve öğrencilerin elinden gelen çabayı göstererek dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmeleri dileğimi dile getirmek isterim.

Saygılarımla."

Prof. Dr. Serpil Sancar SBF Dekanı”

Ankara Üniversitesi'nde sınav esnasında müdahale: 19 öğrenci gözaltına alındı