Ankara saldırısında yaralanan üniversite öğrencisi sabah bulundu

Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta polis noktasına yönelik gerçekleşen bombalı araçlı saldırıda yaralanan ve Adalet Bakanlığı ek hizmet binası önünde baygınlık geçiren ODTÜ öğrencisi Hasan G, sabah mesaiye gelen bakanlık personeli tarafından fark edilerek hastaneye kaldırıldı.

37 kişinin hayatını kaybettiği 60'ı aşkın kişinin yaralandığı saldırıda patlama sonrasında, Kızılay'da bulunan Adalet Bakanlığı ek binası bahçesine kadar yaralı halde giden 22 yaşındaki ODTÜ 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan G, burada baygınlık geçirdi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, olay yerinden uzaklaştığı için gece saatlerinde fark edilemeyen Hasan G, bakanlık bahçesinde baygın halde sabahladı. Bu sabah mesaiye gelen Bakanlık çalışanları, Hasan G'yi fark ederek 112 Acil Servis'e haber verdi.

Bir bakanlık personelinin refakatinde Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan Hasan G.'nin ameliyat edileceği öğrenildi.

Bakanlık görevlisi, Hasan G.'yi buldukları anı şöyle anlattı:

"Adalet Bakanlığı ek binası bahçesinde sabah iş başlangıcında bulduk. Gece zaten karanlık olduğu için güvenlikçiler de fark edememişler. Ambulansa haber verdik, ben de refakat ettim. Şu an durumu iyi. Kendisi bile yaşadığına inanamıyor."