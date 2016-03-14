Ankara saldırısını sürmanşette gören Milat ilan etti: Erdoğan başkan!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Milat gazetesi, dün Ankara'nın göbeğinde meydana gelen ve 37 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıyı bugünkü nüshasında (14 Mart 2016) sürmanşette görürken, MAK Danışmanlık'ın anket verilerini manşetine taşıyarak "Başkan Erdoğan" başlığını attı.

Gazete, Türkiye ve dünya gündemine oturan saldırıyı sürmanşetinden "Kahpe eller durmuyor" başlığıyla verdi. MAK Danışmanlık'ın 25 ilde yaptığı araştırmayı manşetinden duyuran Milat'ın haberinde, "Milletin yüzde 56'sı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkan'ı olarak görmek istiyor" dendi.

Milat'ın Ankara saldırısının ertesi gününde manşetine çektiği bu haber, Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı kullanıcılar ise gazeteye sert ifadelerle tepki gösterdi.

Milat'ın bugünkü birinci sayfası şöyle: