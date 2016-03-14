Ankara saldırısında hayatını kaybeden 35 kişinin kimliği belli oldu

Ankara'da Kızılay'daki bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda yapıldı. İşlemler sonucundan 35 kişinin kimlikleri belirlendi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 35 cenazenin ailelere teslim edildiğini belirtirken, kalan iki cenazeden birinin saldırıyı düzenleyen şahsa ait olduğunun kesinleştiğini, diğerinin de saldırgan olabileceğine ilişkin güçlü bulgular olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, kimlikleri belli olan kişilerin isimleri şöyle:

"Bağdat Çermik, Muharrem Çermik, Ayşe Bilgilioğlu, Perihan Çermik, Mehmet Yurtsever, Turgay Bulut, Fehmi Çetinkaya, Murat Gül, Hamide Sibel Çetinkaya, Berkay Baş, Erdem Soydan, Taner Kılıç, Feyza Acısu, Sevinç Gökay, Kerim Sağlam, Ferah Önder, Oğuzhan Dura, Sümeyra Çakmak, Destina Peri Parlak, Cemal Özdiker, Kemal Kalıç, Yaşar Durakoğlu, Kemal Bulut, Elif Gizem Akkaya, Ozan Can Akkuş, Atakan Eray Özyel, Nurettin Can Çalkınsın, Zeynep Başak Gürsoy, Elvin Buğra Arslan, Mehmet Alan, polis memuru Nevzat Alagöz, Mehmet Emir Çakır, Eyüp Ensar Ulaş."