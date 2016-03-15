Ankara saldırısında kullanılan aracın sahibi: Olayla ilgimiz ve bağlantımız yok

Ankara'da 37 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda kullanılan otomobilin sahibi olduğu için gözaltına alınan aracın Sevindir ailesi mensupları serbest bırakıldı. Otomobilin ruhsat sahibi Abdul Sevindir gözaltındaki sorgusunda "otomobili bir ay önce 18 bin lira karşılığında anlaştıkları Şanlıurfa kent merkezinde bir galeriye bıraktıklarını" söyledi. Sevindir otomobilin kendi adına kayılı olduğunu ancak aracın sahibinin oğlu Ahmet Sevindir olduğunu söyledi. Araç sahibi Ahmet Sevindir "bunlar olurken sattığımız otomobille saldırı yapıldığını öğrendik. Olayla ilgimiz ve bağlantımız yok" dedi. Ahmet Sevindir otomobili verdikleri galeriden halen alacakları 5 bin lira olduğu için devir işlemini gerçekleştirmediklerini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mustafa Mert'in haberine göre, Ankara’da 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yürütülen soruşturmada, saldırıda kullanılan bomba yüklü otomobilin plakası saptandı ve ruhsat sahibinin Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde oturan Adul Sevindir olduğu tespit edildi. Polis bunun üzerine 63 yaşındaki Adul Sevindir, 70 yaşındaki eşi Seydi Sevindir ile 32 yaşındaki oğlu Ahmet ile damadı Enver Akti’yi gözaltına aldı.

'Alacağımız vardı devri yapmadık'

Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen aile fertleri, sorgulamalarında saldırıda kullanılan 34 HGH 44 plakalı 1994 model otomobili bir ay önce 18 bin lira karşılığında anlaştıkları Şanlıurfa kent merkezinde bir galeriye bıraktıklarını söyledi. Sorgulanan Adul Sevindir, otomobilin kendi adına kayıtlı olduğunu ancak sahibinin oğlu olduğunu belirterek, olayla ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Ahmet Sevindir de 2014 yılında aldığı otomobili kredi borcu nedeniyle annesinin adına kaydettirdiğini ve bir ay önce satmak üzere galeriye götürdüklerini belirterek, "18 bin liraya anlaştık ve galeriye bıraktık. 13 bin lirayı aldım, 5 bin lirayı da satış gerçekleşince alacaktık. Bir süre önce galericiler aradı ve aracın satıldığını devri vermemizi istedi. Ancak, 5 bin lirayı daha sonra vereceklerini söyleyince biz de parayı alınca devri vereceğimizi söyledik. Bunlar olurken sattığımız otomobille saldırı yapıldığını öğrendik. Olayla ilgimiz ve bağlantımız yok" dedi.

Otomobilin eski sahipleri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan aracın satıldığı galericiler ile bağlantılı oldukları 5 kişi ise ilk ifadelerinin alınmasının ardından dün akşam Ankara’ya gönderildi.