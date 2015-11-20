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Suruç ve Ankara katliamı bombacıları artık Adıyamanlı değil

Adıyaman Belediye Meclisi toplantısında Alagöz kardeşlerin hemşerilikten çıkarılması kararı oy birliğiyle kabul edildi

20 Kasım 2015 13:20

Adıyaman Belediyesi Suruç ve Ankara’daki bombalı saldırıları gerçekleştiren IŞİD’li canlı bombalar Yunus Emre ve Şeyh Abdurrahman Alagöz kardeşleri, meclis kararıyla hemşehrilikten çıkardı.

Taraf gazetesinin internet sitesinde yer alan haber göre; Adıyaman Belediyesi tarafından meclis toplantısında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi ve Ankara Ten Garı’nda 134 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların canlı bomba Adıyaman nüfusuna kayıtlı Yunus Emre Alagöz ile Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün hemşehrilikten çıkarılması görüşüldü.

Tüm meclis üyelerinin katıldığı toplantıda gündeme getirilen Alagöz kardeşlerin hemşehrilikten çıkarılması maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

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