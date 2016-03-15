Ankara saldırısında hedef çevik kuvvet polisi miydi?

Ankara’daki saldırının görgü tanıkları, Seher Çağla Demir’in kullandığı aracın hedefinin Güvenpark içindeki Çevik Kuvvet olduğunu, ancak belediye otobüsünün birden yola çıkmasıyla panikleyen bombacının otomobili infilak ettirdiğini söyledi. 5 gün önce Ankara’ya gelen saldırganın, saldırı günü iki kez Kızılay’da tur attığı tespit edildi.

Kızılay’da 37 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, PKK üyeliği davasından yargılanan üniversite öğrencisi Seher Çağla Demir olduğu iddia edildi. Balıkesir Üniversitesi’nde okuyan Demir’in yargılaması sürerken 2013’te PKK’nin dağ kadrosuna katıldığı ve terör nitelikli kayıp şahıs olarak arandığı öğrenildi.

Araç Urfa’da satıldı

Terör ve istihbarat ekiplerinin yaptığı araştırmaya göre bombalı araç, Şanlıurfa Viranşehir’de bir galeriden satın alındı. BMW marka aracın Şanlıurfa’dan sonra Gaziantep, Hatay, Diyarbakır’da bir süre kaldığı ve 27 Şubat’ta Ankara’ya geldiği öğrenildi. Aracın Ankara’ya gelmeden önce otobanlardan sorunsuz geçmesi için HGS kartı çıkarıldığı da tespit edildi. Terörle mücadele ekipleri, şimdi aracın 15 gün boyunca başkentte nerede kaldığı, bombanın kimler tarafından yüklendiğini araştırıyor.

Galeriye operasyon

Diğer yandan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aracı satan Cumhuriyet Caddesi’ndeki galeriye dün operasyon düzenledi. Operasyonda galericiler M.A.D, N.B, İ.D. ve A.D. ile aracın sahibi olan 70 yaşındaki kadın ve eşi de gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadelerinden yola çıkan polis, 5 kişiyi daha gözaltına alarak Ankara’ya gönderdi. Galericiler ve araç sahipleri serbest bırakıldı.

Yalnız değildi

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, soruşturma ekipleri, patlama öncesi kadın bombacıya yardımcı olan kişileri arıyor. Buna göre tüm MOBESE ve benzinlik kameralarını tarayan emniyet, 13 Mart sabahı bombalı aracın Eskişehir Yolu’nda bir benzinlikte görüntüsünü buldu. Kadın bombacının yanında, erkek bir şahıs tespit edildi. Olay günü Eskişehir Yolu’ndan İnönü Bulvarı’na doğru yol alan araç, Genelkurmay Kavşağı’ndan geçerek Kızılay’a geldi. Burada Atatürk Bulvarı üzerinde iki kez tur atan bombalı araç, son olarak Sıhhiye Orduevi’nin önündeki kavşaktan U dönüşü yaparak olay yerine geldi ve kendini infilak ettirdi. Polis şimdi, olay öncesi bombacı kadınla keşif ve gözcülük yapan iki kişiyi arıyor. Seher Demir’in de patlamadan 5 gün önce Ankara’ya geldiği tespit edildi.

Otobüse çarptı

Bombacının asıl hedefinin Güvenpark içindeki Çevik Kuvvet polisleri olduğu iddiası güçlendi. Adli Tıp önünde ölen arkadaşının cenazesini bekleyen taksici Mert Özer, patlama anını anlattı: “Son model beyaz bir aracın çevik kuvvete doğru ilerlediğini gördüm. Bu sırada belediye otobüsü ani bir hareketle araya girdi. Hatta kendi kendimize ‘Bak bak, koca otobüsü görmedi de vurdu’ dediğimiz anda patlama yaşandı. Taksici arkadaşımız aracında diri diri yandı” dedi.

Reuters: 2 kişiydiler

Reuters haber ajansı da “ismini vermek istemeyen bir Türk yetkiliye” dayandırdığı haberinde, saldırıyla ilgili olarak ikinci bir şüphelinin daha bulunduğunu ve bu şüphelinin, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, PKK bağlantılı bir erkek” olduğu iddiasına yer verdi.

Gazeteye toplatma

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Gündem gazetesi için “terör”’ soruşturması başlattı. Soruşturmanın gerekçesinin gazetenin dünkü birinci sayfasında sürmanşette verilen, patlamaya ilişkin “Newroz’un ayak sesleri” haberi olduğu belirtildi. Başsavcılığın başvurusu üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği de gazetenin dünkü nüshasının “toplatılmasına” karar verdi.

PKK üyeliğinden yargılanıyordu

Demir’in Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği bölümüne 2012 yılında kayıt yaptırdığı tespit edildi. 1992 doğumlu olduğu öğrenilen Demir’in, Kars nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Demir’in Balıkesir Üniversitesi’nde öğrenciyken 4 kadın arkadaşı ile birlikte Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı saptandı. “PKK terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası” yapmakla suçlanan Demir’in davasının son duruşmasının geçen şubat ayında yapıldığı ve karar için ertelendiği öğrenildi. Demir, yargılanırken 2013’te PKK’nin dağ kadrosuna katıldı. “Avaşin” kod adını kullandığı belirtilen ve 3 yıldır aranan Demir’in PKK’nın Ağrı, Iğdır, Kars ve Arhahan illerini kapsayan sözde Serhat eyaletinde görev yaptığı, Kuzey Irak’ta bomba ve silah eğitimi aldığı iddia edildi.

Olaya karıştıysa cenazesini almam

S.Ç.D.’in Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde oturan babası ve kardeşinden DNA karşılaştırması için kan örneği alındı. Baba C.D, “2013’ten beri hiç görüşmedim. Böyle bir olaya karışmışsa cenazesini de kabul etmiyorum” dedi. Gece saat 03.30 sıralarında evlerinden alınarak emniyete götürülüp ifadesi alınan baba C.D., kızının 2012 yılında Balıkesir Üniversitesi’ne kayıt yaptırmasının ardından bir daha haber alamadığını ve hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Ailesinin de yaklaşık 30 yıl önce Kars’tan göç ederek Marmara Ereğlisi’ne yerleştiği belirlendi.