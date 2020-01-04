Sözcü yazarı Rahmi Turan, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderecek olmasını eleştirdi. "Ankara kulislerinde 'Türk askeri aslında İHVAN Örgütü'ne yardım için Libya'ya gidiyor' iddiaları dolaşıyor" diyen Turan, "Balıklama daldığımız Suriye bataklığından ders almış olmamız lâzım ama durum öyle olmadığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Turan, "Libya macerası!" başlığıyla (4 Ocak 2020) yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

İHVAN (Müslüman Kardeşler Örgütü)1928 yılında Mısır'da kuruldu. Şu anda birçok ülke İHVAN'ı terör örgütü olarak kabul ediyor.

Türk askeri, Libya'ya İhvancı Sarraj'ı savunmak için gönderiliyor.

Balıklama daldığımız Suriye bataklığından ders almış olmamız lâzım ama durum öyle olmadığını gösteriyor. 5 milyon Suriyeliye ek olarak Libya'dan da bir milyon sığınmacı gelirse bilmem ne yapacağız?

Bu satırları yazarken aklıma, Ege'de Yunan işgali altındaki Türk adaları geldi. Vatan toprakları için kılımızı kıpırdatmadığımızı düşündüm, yüreğim dağlandı!

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