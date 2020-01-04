Yılmaz Özdil: AKP hükümetinin Yunanistan'a bırakılan 18 adamıza tezkere çıkarması için adaların illa siyasal dinci Müslüman kardeşlere mi ait olması gerekiyor?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde Yunanistan yönetimindeki İzmir Koyun Adası, Aydın Eşek Adası, Muğla Keçi Adası, Aysın Hurşit Adası, Kardak kayalıkları, Keçi Adası, Kilimli Adası ve Didim Bulamaç Adası'nın görsellerini paylaştı. Özdil, "Teee Fizan'a tezkere çıkaran sayın Akp hükümetimizin, bu adalarımıza tezkere çıkarması için, bu adaların illa siyasal dinci Müslüman kardeşlere mi ait olması gerekiyor?" diye sordu.

Yunanistan Savunma Bakanı ve Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın bu adalardaki etkinliklerine dikkati çeken Özdil, "Süleyman Şah türbesinin boş sandukalarını sırtlayıp sıvışan, Suriye'deki vatan toprağımızı terk eden sayın hükümetimiz. Bu fotoğraflarda gördükleriniz gibi, 18 adamızı Yunanistan'a bıraktı" ifadelerini kaydetti.