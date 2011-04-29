-ANKARA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre Ankara 1. Bölge'nin milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1.Ali Babacan 2.Bülent Gedikli 3.Reha Denemeç 4.Tülay Selamoğlu 5.Nazmi Haluk Özdalga 6.Yalçın Akdoğan 7.Fatih Şahin 8.Ülker Güzel 9.Ercan Kınacı 10.Alaaddin Varol 11.Nihan Turna Sakaltaş 12.Ahmet Sinan Poyraz 13.Rıza Gezer 14.Faik Güngör 15.Ümit Altuntaş 16.Yasin Bölükbaşı DEMOKRAT PARTİ 1.Mehmet Salih Uzun 2.Cahit Kale 3.Belkıs Meltem özen 4.Murat Özilhan 5.Harun Kara 6.Hasan Dağ 7.İsmail Bulut 8.Peyman Yüksel 9.Murat Köseoğlu 10.İnci Akıncı 11.Okan Yüksel 12.Alp Kağan Polatkan 13.Suzan Yüksel 14.Mert Altan 15.Perihan Özcan 16.Mustafa Doğan CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1.Süleyman Sencer Ayata 2.Mehmet Emrehan Halıcı 3.Emine Ülker Tarhan 4.Aylin Nazlıaka 5.Bülent Kuşoğlu 6.Levent Gök 7.Emre Doğan 8.İlyas Güven Eroğlu 9.Veli Özdemir 10.Bayraktar Bayraktar 11.Necati Yılmaz 12.Faruk Özdemir 13.Aysin Tektaş Keskin 14.Gamze Şengel 15.Engin Balım 16.Çetin Canbazoğlu MİLLET PARTİSİ 1.Hacı Ali Özdemir 2.Ali Osman Türkmen 3.Mahmut Aslan 4.Süleyman Sarı 5.Zafer İncekara 6.Ömer Lütfi Yaman 7.Hasan Özdemir 8.Halil Karasu 9.Bilal Şentürk 10.Mehmet Akkaya 11.Ayten Türkmen 12.Hasan Ural 13.Latife Açıkgöz 14.Murat Toptaş 15.Aynur Doğan 16.Sabire Tokyay LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1.Cem Toker 2.Yusuf Ziya Kıvanç 3.Hüseyin Tüzün 4.Erol Kömürcü 5.Gül Aysoy 6.Atilla Karaçil 7.Ali İhsan Kulup 8.Ömer Adıgüzel 9.Mehmet Karayel 10.Evreney Evrentan Satı 11.Asiye Baburhan 12.Yaşar Kalender 13.Songül Önen 14.Rıdvan Sarıaslan 15.Cemal Yaman 16.Yusuf Şimşek SAADET PARTİSİ 1.Oya Akgönenç Muğisuddin 2.Musa Okçu 3.Mehmet Emin Erol 4.Hamdi Konuk 5.Erhan Albayrak 6.Orhan Tatlı 7.İsrail Bayrakcı 8.Ali Gülhan 9.Şükrü Okur 10.Hüseyin Erdem 11.Mahmut Çolak 12.Sabri Bayraktar 13.Bülent Hüseyin Özçelik 14.Ahmet Gençyiğit 15.Mustafa Erkalan 16.Burhan Kırman HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1.Sevinç Paşaoğlu 2.Hakan Karadağ 3.Hamdi Van 4.Ali Ayaz 5.Feza Aydan Işıklar 6.Semiha Dikmen 7.Mehmet Ekrem Eren 8.Şilay Yiğitsoy 9.Yüksel Atak 10.Nesimi Diler 11.Halil Belbüken 12.Hakan Mesut Şahinoğlu 13.Ferudun Doğan 14.Sakine Ayaz 15.Yuzuf Avcı 16.Ali Telli HALKIN SESİ PARTİSİ 1.Çağrı Erhan 2.Aydın Yardımcı 3.Medeni Akay 4.Rıza Kuyrukcu 5.Saliha Sasa 6.Ahmet Münir Yaşar 7.İsmail Karaduman 8.Feryal Tanrıverdi 9.Suat Pamir Çelebi Anteplioğlu 10.Hikmet Uzun 11.Semra Ertekin 12.Tayyar Güneri 13.Aynur Kaplan 14.Hasan Atcı 15.Ümit Haluk Aydınoğlu 16.Yakup Helvalı MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1.Yıldırım Tuğrul Türkeş 2.Zühal Topcu 3.Mehmet Zekai Özcan 4.Doğan Cansızlar 5.Mevlüt Karakaya 6.Recep Dumanlı 7.Mehmet Sami Uzun 8.Selçuk Coşkun 9.Rıfkı Ünal 10.Çağrı Aci 11.Ayhan Çelik 12.Yıldırım Ak 13.Sema Doğan 14.Asım Açıkel 15.Sedat Yazırlı 16.Halil Güzel DOĞRU YOL PARTİSİ 1.Özkan Ertekin 2.Murat Civelek 3.Sadık Çiloğlu 4.Hasan Yıldırım 5.Bülent Güneş 6.İlknur Erbaş 7.Adem Şahin 8.Bedia Selen 9.Osman Baysan 10.Barboros Çalışkan 11.Necmi Karakoç 12.Nuray Fidan 13.Fatma Erol 14.Cem Seylan 15.İlhami Ergin 16.Tahsin Uysal TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1.Fundagül Çamalan 2.Özlem Şen Abay 3.Mustafa Ceydilek 4.Bekir Tuncay Çelen 5.Abdülkadir Sev 6.Bekir Sami Öztürk 7.Hasan Güney 8.Gülcan Altundaş 9.Turgay Ön 10.Arif Hikmet Basa 11.Başak İleri 12.Ömür Yazıcı 13.Selvi Korkmaz 14.Rukiye Kara 15.İmran Öztürk 16.Ali Rıza Elmas MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1.Uğur Akarçay 2.Gürhan Karabacak 3.Elvan Yılmaz 4.Tevit Pala 5.Koray Kalaycı 6.İbrahim Çağdan Ünlü 7.Ülker Halıcıgil 8.Nilüfer Bilge 9.Hatice Yılmaz 10.Hülya Pehlivan 11.Kıyafet Yılmaz 12.Yeter Yılmaz 13.Gürsay Bilgin 14.Hakan Yılmaz 15.Necati Kalkan 16.Esma Akkurt BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1.Yalçın Topçu 2.Üzeyir Tunç 3.Hakkı Öznur 4.Nizam Şahin 5.Şule Demirkale 6.Orhan Şahin 7.Gültekin Çoruk 8.İlker Kayalıoğlu 9.Murat Battal 10.Durmuş Ali Öz 11.Rana Ağırsoy 12.Çetin Sadık Aslan 13.Nuray Özmen 14.Hasan Altunbaş 15.İdris Katar DEMOKRATİK SOL PARTİ 1.Hikmet Sami Türk 2.Nilüfer İlbey 3.Nahit Söyler 4.Ruşen Süsler 5.Ayten Şahin 6.Ayşen Sibel İnözü 7.Mehmet Canbolat 8.Şaamettin Emektar 9.Hüsniye Erdoğan 10.Necdet Cabioğlu 11.Hikmet Kipriksiz 12.Yahya Karagöz 13.Yüksel Erdoğan 14.Belma Açar 15.Altan Canik 16.Ünsal Demiralp BAĞIMSIZ -Ceyhan Mumcu -Hasan Yurtoğlu -Mustafa Hulki Cevizoğlu -Hamza Dürgen -Cercis Utaş -Hasan Coşar -ANKARA 2. BÖLGE- Kesin aday listelerine göre, Ankara 2. bölgenin milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Cemil Çiçek 2- Haluk İpek 3- Salih Kapusuz 4- Nurhan Şanlı 5- Ahmet İyimaya 6- Cevdet Erdöl 7- Zelkif Kazdal 8- Emrullah İşler 9- Seyit Sertçelik 10- Orhan Yegin 11- Nazlı Ergül 12- Cihan Ankara 13- Hüseyin Aydın 14- Çiğdem Orhan Sarıkaya 15- Murat Araç DEMOKRAT PARTİ 1- Ahmet Uyanık 2- Abdullah Terzi 3- Yusuf Fidantek 4- İzzet Yaşar 5- Hilmi Bilasa 6- İbrahim Yükselbaba 7- Ayşe Canyurt 8- Faruk Küçük 9- Selim Buğdaycı 10- Sebahat Demirci 11- Ali Osman Hacıhüseyinoğlu 12- Serdar Alp 13- Handan Akkocaoğlu 14- Çiğdem Küçükyılmaz 15- Halil Akçapınar CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Ayşe Gülsün Bilgehan 2- İzzet Çetin 3- Sinan Aydın Aygün 4- Gökhan Günaydın 5- Seyhan Erdoğdu 6- Ekrem Kerem Oktay 7- Alper Taşdelen 8- Alirıza Erbay 9- Ali Arif Özzeybek 10- Onur Bayar 11- Hüseyin Çelebi Ercan 12- Turhan İçli 13- Aykut Fındıkçı 14- Faruk Yıldırım 15- Cenk Küpeli MİLLET PARTİSİ 1- Zehra Erdem 2- Mehmet Can 3- Fatma Özdemir 4- Yusuf Elmalı 5- Metin Doğan 6- Ali Özdemir 7- Emine Erdem 8- Azmi Tat 9- Salih Ereğiz 10- Ali İsot 11- Hilmi Uçar 12- Sahir Güzel 13- Abdullah Bilim 14- Mustafa Demir 15- Mehmet Toptaş LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Yavuz Kitapcı 2- Refik Sarıkaya 3- Orhan Gürel 4- Münir Albayrak 5- Kenan Özkiraz 6- Kadir Atalay 7- Ertan Tunca 8- Adem Özkara 9- Belkıs Çerkez 10- Umut Bogoçlu 11- Murat Şahingöz 12- Asım Sağlam 13- Murat Tari 14- Dilek Turhal 15- Melek İlham Beyaz SAADET PARTİSİ 1- İsmail İlhan Sungur 2- İlyas Tongüç 3- Ömer Günaydın 4- Nagihan Çıtak 5- Mustafa Güngör 6- Erol Öztürk 7- Reviyye Şahide Aygül 8- Mustafa Erkut Aşar 9- Ayhan Çelik 10- Burhan Gümrükçü 11- İbrahim Karayılan 12- Veysel Üzmez 13- Nureddin Kaya 14- Ömer İrez 15- Mehmet Sürer HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Kıral Ali Kılıç 2- Hilal Şahinoğlu 3- Cengiz Ayaz 4- Tuğba Sarıkaya 5- İlhan Ersay 6- Filiz Korkunç 7- Yücel Böke 8- Emin Türker 9- Müge Sirkecioğlu 10- Ceyhun Çanlı 11- Mehmet Tuğrul 12- Ali Ayaz 13- Sertkan Hakkı Kaşak 14- Gülsüm Göney 15- Adem Duran HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Hüsamettin Korkutata 2- Cafer Güneş 3- Erdinç Yazıcı 4- Nazım Maviş 5- Mehmet Rafi Kürüm 6- Havva Karademir 7- Süleyman Danacı 8- Elvan Altınbay 9- Banu Atabay 10- Yılmaz Çıtak 11- Özlem Uludağ Gülcan 12- Mehmet Bilal Bezci 13- Özgür Özdemir 14- Aydın Deniz Akdemir 15- Cenan Oran MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Ahmet Deniz Bölükbaşı 2- Mustafa Cihan Paçacı 3- Mustafa Erdem 4- Özcan Yeniçeri 5- Hamit Ayanoğlu 6- Ömer Demirel 7- Muharrem Beşir 8- Cemil Aydın 9- Figen Tosunor 10- Ali Zor 11- Hulusi Hakan Eren 12- Rahmi Yılmaz 13- Özgür Salman 14- Kerim İnal 15- İbrahim Köksal DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Hasan Fikret Türkel 2- Necati Aymayan 3- Yavuz Gülecek 4- Muhammet Adil Büyüksoy 5- Abdulselam Efe 6- Mecit Aslanlı 7- İsa Seylan 8- Mehmet Akman 9- Hüseyin Tolu 10- Abbas Karaağaç 11- İlker Demirciçeşmesi 12- Abdusselam Taştimur 13- Demet Çalışkan 14- Ayhan Deniz 15- Anıl Kıbriz TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Özcan Kaya Güvenç 2- Halim Apaydın 3- İlknur Sayın 4- Hüseyin Aslan 5- Sevim Sevgi Atar 6- Seher Yaşar 7- Volkan Coşkunyürek 8- Yusuf Şaylan 9- Ebru Ayaz 10- Nuray Özdoğan 11- Yunus Emre Durmuş 12- Hilmi Aydıner 13- Esma Çiçek 14- Suna Şimşek 15- Gamze Yılmaz MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Ahmet Reyiz Yılmaz 2- Gülay Karabacak 3- Muhammet Altun 4- Hasan Mert 5- Özgür Ersan 6- Fikri Yılmaz 7- Osman Erdoğan 8- Yücel Çelik 9- Kemal İpek 10- Sebahattin Tolun 11- Seyhan Sungur 12- Esengül Akay 13- Nazire Evirgen 14- Nesrin Yıldırım 15- Murat Yıldırım BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Mustafa Destici 2- Hasan Hüseyin Bozok 3- Serdar Akbaş 4- Yusuf Ayan 5- Ekrem Can 6- Muhittin Savaş Tunçyüz 7- Ferhat Günindi 8- Hayrettin Çal 9- İsa Kaplan 10- İmdat Dinçarslan 11- Ayşe Temiz 12- Mustafa Arslan 13- Mehmet Tekçe 14- İsmail Köksal 15- Seyfi Alpay DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Tufan Bural 2- Veli Arif Şimşek 3- Dilek Dengizek Ersanal 4- Dursun Tuncer Ertürk 5- Deniz Özgen 6- Hakan Koç 7- Cabar Sarıçam 8- Osman Çalışkan 9- Nursel Kızılırmak 10- Nüsret Adıbelli 11- Şerife Çitiloğlu 12- Melih Şengölge 13- Celal Saltaş 14- Ramazan Şanlı 15- İsmet Sarıkaya BAĞIMSIZ - Sait Çömlekçi - Sadrettin Güvener - Aynur Bayram - Erdoğan Karakuş