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Politika

ANKARA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 12:42

-ANKARA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre Ankara 1. Bölge'nin milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1.Ali Babacan      2.Bülent Gedikli      3.Reha Denemeç      4.Tülay Selamoğlu      5.Nazmi Haluk Özdalga      6.Yalçın Akdoğan      7.Fatih Şahin      8.Ülker Güzel      9.Ercan Kınacı      10.Alaaddin Varol      11.Nihan Turna Sakaltaş      12.Ahmet Sinan Poyraz      13.Rıza Gezer      14.Faik Güngör      15.Ümit Altuntaş      16.Yasin Bölükbaşı           DEMOKRAT PARTİ           1.Mehmet Salih Uzun      2.Cahit Kale      3.Belkıs Meltem özen      4.Murat Özilhan      5.Harun Kara      6.Hasan Dağ      7.İsmail Bulut      8.Peyman Yüksel      9.Murat Köseoğlu      10.İnci Akıncı      11.Okan Yüksel      12.Alp Kağan Polatkan      13.Suzan Yüksel      14.Mert Altan      15.Perihan Özcan      16.Mustafa Doğan           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1.Süleyman Sencer Ayata      2.Mehmet Emrehan Halıcı      3.Emine Ülker Tarhan      4.Aylin Nazlıaka      5.Bülent Kuşoğlu      6.Levent Gök      7.Emre Doğan      8.İlyas Güven Eroğlu      9.Veli Özdemir      10.Bayraktar Bayraktar      11.Necati Yılmaz      12.Faruk Özdemir      13.Aysin Tektaş Keskin      14.Gamze Şengel      15.Engin Balım      16.Çetin Canbazoğlu           MİLLET PARTİSİ           1.Hacı Ali Özdemir      2.Ali Osman Türkmen      3.Mahmut Aslan      4.Süleyman Sarı      5.Zafer İncekara      6.Ömer Lütfi Yaman      7.Hasan Özdemir      8.Halil Karasu      9.Bilal Şentürk      10.Mehmet Akkaya      11.Ayten Türkmen      12.Hasan Ural      13.Latife Açıkgöz      14.Murat Toptaş      15.Aynur Doğan      16.Sabire Tokyay           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1.Cem Toker      2.Yusuf Ziya Kıvanç      3.Hüseyin Tüzün      4.Erol Kömürcü      5.Gül Aysoy      6.Atilla Karaçil      7.Ali İhsan Kulup      8.Ömer Adıgüzel      9.Mehmet Karayel      10.Evreney Evrentan Satı      11.Asiye Baburhan      12.Yaşar Kalender      13.Songül Önen      14.Rıdvan Sarıaslan      15.Cemal Yaman      16.Yusuf Şimşek           SAADET PARTİSİ           1.Oya Akgönenç Muğisuddin      2.Musa Okçu      3.Mehmet Emin Erol      4.Hamdi Konuk      5.Erhan Albayrak      6.Orhan Tatlı      7.İsrail Bayrakcı      8.Ali Gülhan      9.Şükrü Okur      10.Hüseyin Erdem      11.Mahmut Çolak      12.Sabri Bayraktar      13.Bülent Hüseyin Özçelik      14.Ahmet Gençyiğit      15.Mustafa Erkalan      16.Burhan Kırman           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1.Sevinç Paşaoğlu      2.Hakan Karadağ      3.Hamdi Van      4.Ali Ayaz      5.Feza Aydan Işıklar      6.Semiha Dikmen      7.Mehmet Ekrem Eren      8.Şilay Yiğitsoy      9.Yüksel Atak      10.Nesimi Diler      11.Halil Belbüken      12.Hakan Mesut Şahinoğlu      13.Ferudun Doğan      14.Sakine Ayaz      15.Yuzuf Avcı      16.Ali Telli           HALKIN SESİ PARTİSİ           1.Çağrı Erhan      2.Aydın Yardımcı      3.Medeni Akay      4.Rıza Kuyrukcu      5.Saliha Sasa      6.Ahmet Münir Yaşar      7.İsmail Karaduman      8.Feryal Tanrıverdi      9.Suat Pamir Çelebi Anteplioğlu      10.Hikmet Uzun      11.Semra Ertekin      12.Tayyar Güneri      13.Aynur Kaplan      14.Hasan Atcı      15.Ümit Haluk Aydınoğlu      16.Yakup Helvalı           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1.Yıldırım Tuğrul Türkeş      2.Zühal Topcu      3.Mehmet Zekai Özcan      4.Doğan Cansızlar      5.Mevlüt Karakaya      6.Recep Dumanlı      7.Mehmet Sami Uzun      8.Selçuk Coşkun      9.Rıfkı Ünal      10.Çağrı Aci      11.Ayhan Çelik      12.Yıldırım Ak      13.Sema Doğan      14.Asım Açıkel      15.Sedat Yazırlı      16.Halil Güzel           DOĞRU YOL PARTİSİ           1.Özkan Ertekin      2.Murat Civelek      3.Sadık Çiloğlu      4.Hasan Yıldırım      5.Bülent Güneş      6.İlknur Erbaş      7.Adem Şahin      8.Bedia Selen      9.Osman Baysan      10.Barboros Çalışkan      11.Necmi Karakoç      12.Nuray Fidan      13.Fatma Erol      14.Cem Seylan      15.İlhami Ergin      16.Tahsin Uysal           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1.Fundagül Çamalan      2.Özlem Şen Abay      3.Mustafa Ceydilek      4.Bekir Tuncay Çelen      5.Abdülkadir Sev      6.Bekir Sami Öztürk      7.Hasan Güney      8.Gülcan Altundaş      9.Turgay Ön      10.Arif Hikmet Basa      11.Başak İleri      12.Ömür Yazıcı      13.Selvi Korkmaz      14.Rukiye Kara      15.İmran Öztürk      16.Ali Rıza Elmas           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1.Uğur Akarçay      2.Gürhan Karabacak      3.Elvan Yılmaz      4.Tevit Pala      5.Koray Kalaycı      6.İbrahim Çağdan Ünlü      7.Ülker Halıcıgil      8.Nilüfer Bilge      9.Hatice Yılmaz      10.Hülya Pehlivan      11.Kıyafet Yılmaz      12.Yeter Yılmaz      13.Gürsay Bilgin      14.Hakan Yılmaz      15.Necati Kalkan      16.Esma Akkurt           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1.Yalçın Topçu      2.Üzeyir Tunç      3.Hakkı Öznur      4.Nizam Şahin      5.Şule Demirkale      6.Orhan Şahin      7.Gültekin Çoruk      8.İlker Kayalıoğlu      9.Murat Battal      10.Durmuş Ali Öz      11.Rana Ağırsoy      12.Çetin Sadık Aslan      13.Nuray Özmen      14.Hasan Altunbaş      15.İdris Katar           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1.Hikmet Sami Türk      2.Nilüfer İlbey      3.Nahit Söyler      4.Ruşen Süsler      5.Ayten Şahin      6.Ayşen Sibel İnözü      7.Mehmet Canbolat      8.Şaamettin Emektar      9.Hüsniye Erdoğan      10.Necdet Cabioğlu      11.Hikmet Kipriksiz      12.Yahya Karagöz      13.Yüksel Erdoğan      14.Belma Açar      15.Altan Canik      16.Ünsal Demiralp           BAĞIMSIZ           -Ceyhan Mumcu      -Hasan Yurtoğlu      -Mustafa Hulki Cevizoğlu      -Hamza Dürgen       -Cercis Utaş      -Hasan Coşar -ANKARA 2. BÖLGE- Kesin aday listelerine göre, Ankara 2. bölgenin milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Cemil Çiçek      2- Haluk İpek      3- Salih Kapusuz      4- Nurhan Şanlı      5- Ahmet İyimaya      6- Cevdet Erdöl      7- Zelkif Kazdal      8- Emrullah İşler      9- Seyit Sertçelik      10- Orhan Yegin      11- Nazlı Ergül      12- Cihan Ankara      13- Hüseyin Aydın      14- Çiğdem Orhan Sarıkaya      15- Murat Araç           DEMOKRAT PARTİ           1- Ahmet Uyanık      2- Abdullah Terzi      3- Yusuf Fidantek      4- İzzet Yaşar      5- Hilmi Bilasa      6- İbrahim Yükselbaba      7- Ayşe Canyurt      8- Faruk Küçük      9- Selim Buğdaycı      10- Sebahat Demirci      11- Ali Osman Hacıhüseyinoğlu      12- Serdar Alp      13- Handan Akkocaoğlu      14- Çiğdem Küçükyılmaz      15- Halil Akçapınar           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Ayşe Gülsün Bilgehan      2- İzzet Çetin      3- Sinan Aydın Aygün      4- Gökhan Günaydın      5- Seyhan Erdoğdu      6- Ekrem Kerem Oktay      7- Alper Taşdelen      8- Alirıza Erbay      9- Ali Arif Özzeybek      10- Onur Bayar      11- Hüseyin Çelebi Ercan      12- Turhan İçli      13- Aykut Fındıkçı      14- Faruk Yıldırım      15- Cenk Küpeli           MİLLET PARTİSİ           1- Zehra Erdem      2- Mehmet Can      3- Fatma Özdemir      4- Yusuf Elmalı      5- Metin Doğan      6- Ali Özdemir      7- Emine Erdem      8- Azmi Tat      9- Salih Ereğiz      10- Ali İsot      11- Hilmi Uçar      12- Sahir Güzel      13- Abdullah Bilim      14- Mustafa Demir      15- Mehmet Toptaş           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Yavuz Kitapcı      2- Refik Sarıkaya      3- Orhan Gürel      4- Münir Albayrak      5- Kenan Özkiraz      6- Kadir Atalay      7- Ertan Tunca      8- Adem Özkara      9- Belkıs Çerkez      10- Umut Bogoçlu      11- Murat Şahingöz      12- Asım Sağlam      13- Murat Tari      14- Dilek Turhal      15- Melek İlham Beyaz           SAADET PARTİSİ           1- İsmail İlhan Sungur      2- İlyas Tongüç      3- Ömer Günaydın      4- Nagihan Çıtak      5- Mustafa Güngör      6- Erol Öztürk      7- Reviyye Şahide Aygül      8- Mustafa Erkut Aşar      9- Ayhan Çelik      10- Burhan Gümrükçü      11- İbrahim Karayılan      12- Veysel Üzmez      13- Nureddin Kaya      14- Ömer İrez      15- Mehmet Sürer           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Kıral Ali Kılıç      2- Hilal Şahinoğlu      3- Cengiz Ayaz      4- Tuğba Sarıkaya      5- İlhan Ersay      6- Filiz Korkunç      7- Yücel Böke      8- Emin Türker      9- Müge Sirkecioğlu      10- Ceyhun Çanlı      11- Mehmet Tuğrul      12- Ali Ayaz      13- Sertkan Hakkı Kaşak      14- Gülsüm Göney      15- Adem Duran           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Hüsamettin Korkutata      2- Cafer Güneş      3- Erdinç Yazıcı      4- Nazım Maviş      5- Mehmet Rafi Kürüm      6- Havva Karademir      7- Süleyman Danacı      8- Elvan Altınbay      9- Banu Atabay      10- Yılmaz Çıtak      11- Özlem Uludağ Gülcan      12- Mehmet Bilal Bezci      13- Özgür Özdemir      14- Aydın Deniz Akdemir      15- Cenan Oran           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Ahmet Deniz Bölükbaşı      2- Mustafa Cihan Paçacı      3- Mustafa Erdem      4- Özcan Yeniçeri      5- Hamit Ayanoğlu      6- Ömer Demirel      7- Muharrem Beşir      8- Cemil Aydın      9- Figen Tosunor      10- Ali Zor      11- Hulusi Hakan Eren      12- Rahmi Yılmaz      13- Özgür Salman      14- Kerim İnal      15- İbrahim Köksal           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Hasan Fikret Türkel      2- Necati Aymayan      3- Yavuz Gülecek      4- Muhammet Adil Büyüksoy      5- Abdulselam Efe      6- Mecit Aslanlı      7- İsa Seylan      8- Mehmet Akman      9- Hüseyin Tolu      10- Abbas Karaağaç      11- İlker Demirciçeşmesi      12- Abdusselam Taştimur      13- Demet Çalışkan      14- Ayhan Deniz      15- Anıl Kıbriz           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Özcan Kaya Güvenç      2- Halim Apaydın      3- İlknur Sayın      4- Hüseyin Aslan      5- Sevim Sevgi Atar      6- Seher Yaşar      7- Volkan Coşkunyürek      8- Yusuf Şaylan      9- Ebru Ayaz      10- Nuray Özdoğan      11- Yunus Emre Durmuş      12- Hilmi Aydıner      13- Esma Çiçek      14- Suna Şimşek      15- Gamze Yılmaz           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Ahmet Reyiz Yılmaz      2- Gülay Karabacak      3- Muhammet Altun      4- Hasan Mert      5- Özgür Ersan      6- Fikri Yılmaz      7- Osman Erdoğan      8- Yücel Çelik      9- Kemal İpek      10- Sebahattin Tolun      11- Seyhan Sungur      12- Esengül Akay      13- Nazire Evirgen      14- Nesrin Yıldırım      15- Murat Yıldırım           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Mustafa Destici      2- Hasan Hüseyin Bozok      3- Serdar Akbaş      4- Yusuf Ayan      5- Ekrem Can      6- Muhittin Savaş Tunçyüz      7- Ferhat Günindi      8- Hayrettin Çal      9- İsa Kaplan      10- İmdat Dinçarslan      11- Ayşe Temiz      12- Mustafa Arslan      13- Mehmet Tekçe      14- İsmail Köksal      15- Seyfi Alpay           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Tufan Bural      2- Veli Arif Şimşek      3- Dilek Dengizek Ersanal      4- Dursun Tuncer Ertürk      5- Deniz Özgen      6- Hakan Koç      7- Cabar Sarıçam      8- Osman Çalışkan      9- Nursel Kızılırmak      10- Nüsret Adıbelli      11- Şerife Çitiloğlu      12- Melih Şengölge      13- Celal Saltaş      14- Ramazan Şanlı      15- İsmet Sarıkaya           BAĞIMSIZ           - Sait Çömlekçi      - Sadrettin Güvener      - Aynur Bayram      - Erdoğan Karakuş

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