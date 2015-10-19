Ankara katliamıyla ilgili haberlere getirilen yayın yasağı kaldırıldı

10 Ekim'de nkara'da gerçekleştirilmesi planlanan Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi öncesinde gerçekleşen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından getirilen yayın yasağı kaldırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, canlı bomba saldırısına ilişkin soruşturmada yayın yasağını kaldırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 102 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili tüm haberlere, 14 Ekim'de "geçici" yayın yasağı getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından medya kuruluşlarına “ivedi” ibaresiyle bildirilen karar, "yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınları" kapsıyordu.