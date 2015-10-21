Ankara katliamının 9 şüphelisinden biri, 'IŞİD'in Antep emiri'

10 Ekim'de Ankara'da düzenlenmesi planlanan "Barış, Emek ve Demokrasi" mitingi öncesinde meydana gelen ve 102 kişinin ölümüne sebep olan patlamalara ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında "yokluğunda tutuklama" kararı verilen 9 şüpheliden Y.D.'nin, terör örgütü IŞİD'in sözde "Antep Emiri" olduğu ve "Ebu Ali" kod ismini kullandığı belirlendi.

Radikal'de yer alan habere göre, Ankara katliamındaki canlı bomba Yunus Emre Alagöz’le birlikte yabancı ikinci canlı bombayı Gaziantep’ten Ankara’ya getirdiği itiraf eden fırıncı Yakup Şahin’in hâkimlik sorgusunda olayın talimatını verdiğini iddia ettiği Muhammed Ali kod adlı Y.D.'nin, IŞİD'in sözde "Antep Emiri" olduğu ve "Ebu Ali" kod ismini kullandığı belirlendi.