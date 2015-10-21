Canlı bombaların hücre evinden çıktığı ve katliam alanına geldiği görüntüler ortaya çıktı

10 Ekim'de Ankara'da düzenlenmesi planlanan "Barış, Emek ve Demokrasi" mitingi öncesinde gerçekleşen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği patlamaların failleri Yunus Emre Alagöz ile kimliği henüz belirlemeyen ikinci canlı bombanın Gaziantep'teki hücre evinden çıktıkları ve birlikte saldırı noktasına geldikleri görüntüler ortaya çıktı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın ulaştığı görüntülerde, Ankara katliamına hazırlanan canlı bombaların Gaziantep’teki hücre evinden çıktığı yer aldı. Binadan önce başında kasket bulunan Yunus Emre Alagöz çıkıyor. Hemen arkasında da kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu ikinci canlı bomba evden ayrılıyor. Elleri ceplerinde olan canlı bombaların son derece rahat oldukları dikkat çekiyor. Saldırganlar, daha sonraysa kendilerini Ankara’ya götürecek olan araca biniyor.

Özel ekip ulaştı

Bu görüntülere, Ankara Emniyeti’nden Gaziantep’e giden özel ekibin çalışması sonucu ulaşıldı. MOBESE görüntüleri incelenerek ve takip edilerek, Gaziantep’e kadar giden özel ekip, bu ildeki hücre evlerini tespit etti. Daha sonra operasyon için düğmeye basıldı. Bu adreslerde canlı bombalara eskortluk yapan aracın sürücüsü Y.Ş.’nin de aralarında bulunduğu şüphelilere ulaşıldı. Polis, söz konusu hücre evlerini gören kamera kayıtlarını incelediğinde Ankara saldırısını gerçekleştiren Alagöz ve yabancı canlı bombanın görüntülerine ulaştı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, soruşturma kapsamında bölgede toplanan görüntülerin saldırı saatinden geriye dönük yapılan incelemesinde canlı bomba saldırganlarının saldırıdan 10 dakika öncesine ait görüntülerine ulaşıldı. Saldırı saati olan 10.04’ten 10 dakika önce ticari taksi ile Gar yakınına gelen canlı bomba Yunus Emre Alagöz ile kimliği henüz belirlenemeyen 2. saldırganın birlikte taksiden inerek toplanma alanına yürüdükleri görülüyor.

Üzerlerinde demir bilyelerle güçlendirilmiş TNT patlayıcıyı intihar yeleğine sarılı olarak ticari taksiden inen canlı bomba saldırganlarının, üzerlerindeki patlayıcının beli olmaması için geniş mont giydikleri de dikkat çekiyor. 2 canlı bombanın birlikte saldırı noktasına doğru yürüdükleri, toplama alanına gelişlerinde ise birbirlerinden ayrıldıkları da belirlendi. Patlamanın meydana geldiği bölgede 3 ayrı noktada görüntülerine ulaşılan canlı bomba saldırganlarının, bombalarla Ankara’da geçirdikleri 2 saat ile ilgili görüntüleri ise geriye dönük incelemesi sürüyor.