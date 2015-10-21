Canlı bombaları Ankara’ya getiren Antep'li fırıncı, katliam talimatını veren IŞİD’lileri açıkladı

Ankara katliamındaki canlı bomba Yunus Emre Alagöz’le birlikte yabancı ikinci canlı bombayı Gaziantep’ten Ankara’ya getirdiği itiraf eden fırıncı Yakup Şahin’in hâkimlik sorgusunda olayın talimatını veren iki IŞİD yöneticisinin ismini açıkladığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre Yakup Şahin, canlı bombaların saldırının talimatını H.İ.D ve Muhammed Ali kod adlı Y.D’den aldığını söyledi.

Sorgusunda bütün olayı kabul eden ve etkin pişmanlıkla tanık koruma imkânlarından yararlanmak isteyen Yakup Şahin, “Patlama olayını H.İ.D, Muhammed Ali kod adlı Y.D ve iki canlı bomba dışında başka bir kişinin haberinin olduğunu bilmiyorum. Ancak Y.D’nin H.İ.D’nin üstü ya da amiri olduğunu düşünüyorum” dedi.

H.İ.D’yle bağlantılı iki kişi tutuklandı

Patlamanın organizatörlerinden H.İ.D. ile ilişki içindeki iki kişi de tutuklandı. Bunlardan İbrahim Halil Alçay savunmasında şunları söyledi:“H.İ.D.’yi muhasebeci olması nedeniyle üç yıldır tanırım. 34 DM 8574 plakalı Ford Focus arabayı 55 bin TL’ye sattım parayı elden aldım. Ama noter devrini H.İ.D. almak istemedi. Halen de almamıştır. Ben IŞİD’e ve başka bir örgüte üye değilim. H.İ.D.’nin bu yönlerinin çok fazla yakınlığım olmadığı için bilmem. Patlamayla alakam yoktur.”

"Patlamanın olduğu günden 1 hafta öncesinde işe hiç gelmedi"

Şüphelilerden Resul Demir ise ifadesinde, H.İ.D ile liseden arkadaş olduğunu ve onu İbrahim Halil Alçay’la kendisinin tanıştırdığını söyleyerek, “H.İ.D ile 2015 Nisan ayında E. plastik isimli şirkete ikimiz birlikte muhasebeci olarak girdik. Ailecek görüşüyorduk. Bir terör örgütünden bahsettiğini duymadım. Patlamanın olduğu günden 1 hafta öncesinde işe hiç gelmedi. Bana telefon açarak sıkıntılarının olduğunu halledince geleceğini söyledi. Patlamanın olduğu gün öğleden sonra beni aradı. Sesi iyi geliyordu” diye konuştu.