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Ankara katliamı şüphelisinin ailesi 2 yıl önce Erdoğan'a böyle seslenmiş: Sen Başbakansın, evladımızı bize getir!

"Bir anne babadan iki evladını koparıp ateşe atmak Müslümanlık mıdır!"

17 Ekim 2015 16:32

En az 102 kişinin ölümüne neden olan, Ankara'daki barış mitingine yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen canlı bomba şüphelilerinden Ömer Deniz Dündar ve Mahmut Gazi Dündar'ın ailesi, iki yıl önce dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a "Sen Başbakansın, evladımızı bize getir!" diye seslenmiş. 

CNN Türk'ten Ezgi Cankurtaran'ın, 2013 yılında Türkiye'den Suriye'ye gidip radikal örgütlere katılan gençlerin aileleriyle gerçekleştirdiği söyleşilerden oluşan dosyada, bugün Türkiye gündemine oturan Ankara Gar'ındaki katliamda canlı bomba şüphelisi olan ikizlerin ailesi de yer alıyor. CNN Türk'te Rıdvan Akar'ın hazırlayıp sunduğu "Habere dair" programı için hazırlanan söyleşide, çocuklarının IŞİD'e nasıl katıldıklarını anlatan aile, başta Adıyaman olmak üzere Bitlis, Antep gibi illerde sohbet adı altında propaganda faaliyetleri düzenlendiğini ve çocuklarının da buradaki toplantılarla IŞİD'e katılmak için ikna edildiklerini anlatıyor.

"O toplantılar sonrası ikizlerin çok farklı bir hale büründüklerini" söyleyen anne Asiye Dündar, Uyuşturucu verirsin ya, hali şekli öyleydi. Saç sakal karışmıştı zaten. Bazen tartışıyorduk. Oğlum bu ne hal; Hizbullahçılara benziyorsun diyordum. 'Öyle deme anne, Hizbullahçılar bizim düşmanımız' diye karşılık veriyordu" diyor. Anne Dündar, evlatlarını kendilerinden koparanlara isyanını şu sözlerle dile getiriyor:

"Bir anne babadan iki evladını koparıp ateşe atmak Müslümanlık mıdır; ki biz onları gözümüzden sakınıyorduk..." 

Baba Mehmet Dündar da, oğullarını bulmak için Suriye'ye gittiğini ve oğullarının götürüldüğü iddia edilen kamplara ulaştığını söylüyor. Oradaki militanlara üstünü başını yırtıp, bağırarak "Ya çocuklarımı bana verirsiniz ya da beni öldürürsünüz" diye bağırdığını söyleyen baba Dündar, o aralıkta oğlu Ömer'in yüzünü gördüğünü söylüyor. Ancak oğlunu teslim etmediklerini ve eli boş bir şekilde tekrar Türkiye'ye döndüğünü ifade ediyor.

Söyleşide ikizlerin babaannesi, gözyaşları ve çaresizlik içinde o dönem Başbakanlık görevini icra eden Tayyip Erdoğan'a şöyle sesleniyor:   

"Başbakan, torunum o benim. Üzülüyoruz, canımız acıyor. Evlatlarımız sağlıklı mı bilmiyoruz. Sen Başbakansın, onu bize getir!"

Programın tamamına ilişkin video şöyle:

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