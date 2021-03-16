Ankara Kahveciler Odası Başkanı: Bıçak kemiğe dayandı, bizi sokağa indirmeyin!

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven , "Bugün AVM'ler, otobüsler, oteller yapılan kongreler tıklım tıklım dolu. Kahvehaneye geldiği zaman Covid oluyor. Yeter artık, bıçak kemiğe dayandı. Yakın ışıklarımızı, yeter artık, bizi sokağa indirmeyin" dedi.

ANKA'nın haberine göre; pandemi kısıtlamaları gevşetilmesine rağmen kahvehaneciler kepenklerini açamadı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak kapatıldıkları için bir yıldır iş yapamadıklarını söyleyen Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, yasaklara tepki gösterdi. Güven, şunları söyledi:

"Kahvehanelerde oyun olmazsa müşteri gelmez"

"Bir yılımızı doldurduk. 16 Mart'tan itibaren kahvehanelerimiz kapatıldı. 25 bin lira nakit ve krediyi esnafın yarısı kullandı yarısı kullanmadı. Bu bir yıl içinde elektrik, doğalgaz, su kesildi. Mal sahibi kira ödeyemediğimiz için dava açtı. İşyerlerimizde tavla, okey, oyun yasak olduğu için müşterilerimiz gelmez oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yardım paketi açıkladı. Bu yardımı esnafımızın yüzde ellisi aldı. TBMM'ye seslenmek istiyorum: Sosyal devlet anlayışı böyle olmazdı. 1 Mart'ta işyerlerimiz açıldı. İki gün sonra bir yasak daha geldi. Kahvehanelerde tavla, okey, oyun yasak. Yahu kahvehanelerde oyun olmazsa müşteri gelmez.

"Yakın ışıklarımızı, yeter artık, bizi sokağa indirmeyin!"

"Bilim Kurulu üyeleri gece gündüz açıklama yaptınız, bizim kahvehaneleri kapattırdınız. Bugün AVM'ler, otobüsler, oteller yapılan kongreler tıklım tıklım dolu. Kahvehaneye geldiği zaman Covid oluyor. Yeter artık bıçak kemiğe dayandı. 500 yıllık kahvehane kültürünün hiç mi hatırı yok? Ne şartlarda geçindik biliyor musunuz? Eşten dosttan memur arkadaşlarımızdan borç para aldık. Sayın Cumhurbaşkanı paketi açıkladı. Gerçek vergi mükellefi esnaf ve zanaatkar ne olacak. Yakın ışıklarımızı, yeter artık, bizi sokağa indirmeyin!"

"Cumhurbaşkanımıza diyoruz ki 'Bana yardım yapma, benim dükkanımı aç'"

Bir başka işletmeci Ali Kılınç, Ankara'nın en eski esnafı ve vergi mükellefi olduğunu söyleyerek "Benim vergi borcum bir yıldır birikmiş, mart ayına kadar ödemem gerekiyordu maalesef ödeyemedim. Cumhurbaşkanımıza diyoruz ki 'Bana yardım yapma, benim dükkanımı aç'. Ben yanımda çalıştırdığım işçilerin parasını vereyim'. Ben 75 bin lira borcumu yapılandırdım, ama bu yapılandırmada benim ödeyeceğim rakam 108 bin lira. Tabii ki ödemeyeceğim. Benim emekli maaşıma ipotek koyacak emekli maaşımdan bunu kesecek" dedi.