Ankara İl Sağlık Müdürü: Son bir ayda vaka sayısı arttı, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 70

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, "Ankara’daki tüm genel servis yatakları doluluk oranıımız yüzde 55, yoğun bakım yüzde 70. Önemli olan vaka sayılarının artmaması" dedi. Akelma, 2021 yılında Ankara’da 12 gebenin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma, basın mensuplarına Başkent'in güncel durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akelma, "Ankara ilimizde aşılama çalışmaları en başından beri çok yoğun, çok etkin bir aşılama yürütüyoruz. Şu anda da 18 yaş ve üzerindeki aşılama oranımız tek dozda yüzde 87 iki dozda yüzde 70. Dolayısıyla bu rakamlar bizim için çok umut verici. Biz bundan şunu anlıyoruz, Ankara halkının aşı konusunda bir tereddüttü yok. 18 yaş ve üzeri aşılamada yüzde 100 bir hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

"Son bir ayda vaka sayısı arttı"

Başkent'teki vaka sayılarının bir plato çizdiğini ve bu plato sonrasında düşüş dönemine geçmesini umut ettiklerini kaydeden Akelma şöyle konuştu: "Ankara'daki vaka sayılarına baktığımızda, bizim 1 ay öncesine göre vaka sayılarımızda bir artış oldu. Vaka sayılarımız önümüzdeki günlerde okulların açılması ile birlikte ve üniversitelerin de açılması ile birlikte, insan hareketliliğinin artmasına bağlı olarak bir artış olacağını düşünüyoruz."

"12 gebe kaybettik, hepsi aşısızdı"

Ankara'daki Covid-19'a yakalanan gebeler ile ilgili bilgiler de veren İl Sağlık Müdürü Akelma, 2021 yılı içerisinde 12 annenin Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.



Vefat eden annelerin hepsinin aşısız olduğunu hatırlatan Akelma, anne adaylarının da aşılanması gerektiğine, yapılan çalışmalar ışığında aşıların anne adayları için de güvenli olduğuna vurgu yaptı.