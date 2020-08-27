Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'zümre toplantısı' kararı

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, daha önce yüz yüze yapılması planlanan zümre öğretmen toplantılarının, Covid-19 salgını nedeniyle, katılımın 4 metrekareye 1 kişi kuralını aşması durumunda online yapılmasına karar verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okul müdürlerine gönderilen yazıda, çevrimiçi toplantılar için gerekli hazırlıkların yapılması istendi.

Yazıda, toplantı ID’lerinin zümre başkanları tarafından zümreyle paylaşılması, toplantılarnın ilçe zümre başkanı tarafından yönetilmesi, gündemin toplantı öncesi zümreyle paylaşılması, toplantılarnın bir saat olarak planlanması. toplantı ile ilgili, katılımın ilgili okul müdürlüğünde tutanak altına alınması, yeni seçilecek zümre başkanı ve yardımcısının toplantının yapılacağı okul müdürleri yardımı ile belirlenmesi kararların zümre başkanlarınca raporlanıp müdürlüğümüze gönderilmesi istendi.

Yazıda ayrıca, yüz yüze toplantı yapılacak okullarda 4 metrekareye bir kişi kuralına uyulmasını, gerekli maske ve hijyen tedbirlerinin alınmasını istedi.

Hafta başında düzenlenen seminerlerin yüz yüze yapılması eğitim sendikaları tarafından eleştirilmiş, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen toplantıların yüz yüzü yapılması sonucu okullarda Covid-19 pozitif vakalarının görüldüğünü bildirmişti.