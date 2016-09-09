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Ankara Hukuk Fakültesi’nde KHK isyanı

“Bu yanlıştan en kısa sürede dönülmesini talep ediyoruz”

09 Eylül 2016 20:27

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapan 10 öğretim görevlisi, 1 Eylül tarihinde 672 sayılı karar hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen meslektaşlarına sahip çıktıklarını belirttiler. Bir bildiri yayımlayan akademisyenler, ihraç edilen meslektaşlarının her zaman barıştan yana olduklarını söylerken daha önceden Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nden yapılan açıklamaları da benimsediklerini belirtti. İmzacı akademisyenler ihraç edilen öğretim elemanı Dr. İnci Solak Akman’ın görevine iadesi talebini yeniledi.

Ankara Üniversitesi'ne bağlı 3 fakültede KHK isyanı

Akademisyenlerin yayımladıkları bildiri şöyle:

Basına ve kamuoyuna,

Biz, aşağıda imzaları bulunan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne mensubu öğretim elemanları olarak, 1 Eylül 2016 tarihli 672 sayılı KHK ile mensubu olduğumuz Ankara Üniversitesi'nde, demokrat ve barıştan yana kimlikleriyle tanıdığımız meslektaşlarımızın hukuksuz bir biçimde ihraç 

edilmiş olmaları karşısında duyduğumuz üzüntü ve endişeyi kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Bu konuda daha önceden SBF, İLEF ve DTCF'deki meslektaşlarımızın kamuoyuna duyurdukları açıklamaları da sahipleniyoruz.Duyduğumuz endişe ve üzüntü sadece meslektaşlarımızla ilgili değil, aynı zamanda üniversitelerimizin ve toplum olarak hepimizin geleceğine dairdir. Bu yanlıştan en kısa sürede dönülmesini talep ediyoruz.

Ayrıca içinden geçtiğimiz bu zor günlerden çıkışın ancak çoğulcu demokrasinin hızla inşasından; insan haklarına, hukuk devleti ilkesine ve evrensel hukuk normlarına sıkı sıkıya bağlılıktan geçtiğini de ifade ederiz.

Bu vesileyle üniversitemiz ve fakültemiz teamüllerine ve de hukuka aykırı bir biçimde Haziran ayında görevine son verilen fakültemiz öğretim elemanı Dr. İnci Solak Akman'ın görevine iadesi talebimizi de yineliyoruz.

Saygılarımızla.

İmzacılar

Dr. İrem AKI

Prof. Dr. Metin GÜNDAY

Prof. Dr. Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU

Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU

Dr. Dilan MIZRAK

Prof. Dr. H. Maksut MUMCUOĞLU

Doç. Dr. Cüneyt OZANSOY

Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ

Dr. Cenk YİĞİTER

Prof. Dr. Yahya K. ZABUNOĞLU

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