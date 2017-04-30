Ankara Film Festivali'nde ödüller, sahipleriyle buluştu; işte kazananlar...

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Ankara Uluslararası Film Festivali, Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Özge Uzun ve Ünsal Ünlü'nün sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde "Rüzgârda Salınan Nilüfer" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" seçilen Songül Öden, ödülünü "Herkes için adalet' kavramını öğrendim" dediği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'ne adadı. Öden'in bu açıklaması, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Törende büyük alkış alan bir diğer isim de, ödülünü kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve 153 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya adayan 'Vank'ın Çocukları' filminin yapımcısı Kazım Gündoğan oldu.

Ulusal Kısa Film Yarışması kapsamında "Jüri Özel" Ödülü "Patates Olmasın"ın oldu. Üçüncülük ödülü "Tavşan Kanı", ikincilik ödülü ise "Güney Kutbu"na gitti. En İyi Film Ödülü ise "Kot Farkı"nın oldu. Ulusal Kısa Yarışması jürisi Pelin Esmer, Ahmet Rıfat Şungar, Esme Madra, Nesra Gürbüz ve Raffi Movsisyan’dan oluşuyordu.

Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında "Seçiciler Kurulu Özel Ödülü" ÜÇYÜZBİR'in oldu. Filmin yönetmeni Alican Mansuroğlu, "Bunun bir fıtrat olduğuna bizi ikna etmeye çalıştılar. Biz, sermayenin doyurulmaması sonucu olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu kavgada biz sinemacılara da önemli görevler düştüğünü düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Üçüncülük Ödülü 'Vank’ın Çocukları'nın oldu. Filmin yapımcısı Kazım Gündoğan şunları söyledi:

"Bugün yanı başımızda Yüksek Caddesi’nde, İnsan Hakları Anıtı önünde iki direnişçi var. 153. günlerindeler. Orada oturma direnişi gösteriyorlar, ve açlık grevindeler. Yüz yıl sonra bunları belgesel konusu yapmamak için, toplumsal hafızayı bugünden diri tutmak için bu anlamlı ödülü ben Nuriye Gülmen ve Semih Özakça adına alıyorum"

İkincilik ödülü "Lüfer"in oldu.

"Türkiye’de daha yakın bir tehlike var,

kültürel çölleşme"

Ulusal Belgesel Film Yarışması En İyi Film Ödülü ise yönetmenliğini Mustafa Ünlü'nün üstlendiği "Ah"ın oldu. Ödülünü Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'den alan Ünlü, şunları söyledi:

"Türkiye’nin üzerinde biliyorsunuz bir kötülük var. Bunlardan biri, bu belgesel orada yaşanan acıları yaşayanlar için yapılmadı. Türkiye’de artık herkes birbirinin acısını paylaşabilsin, gene birbirimizin elini tutabilelim diye yapıldı. Bu nedenle, destek veren jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Birkaç gün önce bir öğretmen, Türkiye’de, çocuklar ölmesin dediği için hapis cezası aldı. Yani bunu ben açıklayamam. Bu kararı verenler bilmez mi ki, bunu tersinden okuyanlar çıkacaktır. Bunlarla karşılaşıyoruz. Son olarak yarından sonraki gün 10 Ekim duruşması var. Lütfen gözünüz kulağınız orada olsun."

Faruk Bildirici ise 12 Eylül döneminde gazeteciliğin icra edilmesi en zor mesleklerden biri olduğunu ifade etti. Bildirici, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu belgeseli gördükçe, yarın bizim için de belgesel yapılacak mı merak ediyorum. Bir yandan böyle belgeseller yapıldığı için seviyorum, bir yandan mesleğim için üzülüyorum. Biliyorsunuz Türkiye aslında küresel ısınmanın da tehlikesi altında. Biz bunu önlemek için ne yapacağızi bilemiyorum. Ama şuna eminim. Türkiye’de daha yakın bir tehlike var, kültürel çölleşme. Bu çölleşmeyi aşmak için bu belgesellere emek veren insanların büyük katkısı olacağına eminim. Bütün arkadaşları kutluyorum."

Ulusal Belgesel Yarışma jürisi Nebil Özgentürk, Hakan Karsak, Ali Öz, Zeynep Santıroğlu ve Tuluhan Tekelioğlu’ndan oluşuyordu.

Ulusal Uzun Yarışma "En İyi Ses Tasarımı" Ödülü, "Koca Dünya" filmi ile Herve Guyader'e; "En İyi Özgün Müzik" Ödülü, "Babamın Kanatları" filmi ile "BAJAR"a; "En İyi Kurgu" yine "Babamın Kanatları" filmi ile Umut Sakallıoğlu ve Kıvanç Sezer'e verildi. "En İyi Sanat Yönetmeni" Ödülü, "Kaygı" filmi ile Kerem Ardahan ve Sıla Karaca'ya giderken, "En İyi Görüntü Yönetmeni" de "TAŞ" filmi ile Türksoy Gölebeyi oldu.

"Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü" Erkan Tunç'a, "SİYAD En İyi Film Ödülü" de "Koca Dünya"ya gitti. Yarışmanın "En İyi Yönetmeni" de "Koca Dünya" filmi ile Reha Erdem'in oldu.

"Maddi durumu için çok teşekkür ederim"

Ulusal Uzun Yarışma kapsamında "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" Ödülü, "Martı" filmindeki performansı ile İrem Sak'ın oldu. Sak, filmin yapımcısı Birol Güven'e yönelik olarak "Maddi durumu için çok teşekkür ediyorum" dedi. "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" da, "Babamın Kanatları" filmindeki performansı ile Musab Ekici seçildi.

"Biraz kadın yazın"

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü seçici kurul üyelerinden Nihal Yalçın açıkladı. "Yönetmenlerimiz buradaysa, özellikle biraz kadın yazarsanız çok sevineceğiz. Valla kendim için hiçbir şey istemiyorum" diyen Yalçın, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülünü "Rüzgârda Salınan Nilüfer" filmindeki performansı nedeniyle Tolga Tekin'e takdim etti.

"Herkes için adalet"

Ulusal Uzun Yarışma kapsamında "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, yönetmenliğini Seren Yüce'nin üstlendiği "Rüzgârda Salınan Nilüfer" ile Songül Öden'in oldu. Öden, ödülünü "Herkes için adalet' kavramını öğrendim" dediği Ankara Üniversitesi Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi'ne adadı.

"Seçiciler Kurulu Özel Ödülü" ise "Kaygı"ya gitti. Ödülü jüri başkanı Onur Ünlü'den alan filmin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik, "Diren hafıza, diren sinema" ifadesini kullandı.

En iyi film, GÊNCO

Festivalin "En İyi Filmi", yönetmenliğini Ali Kemal Çınar'ın üstlendiği "GÊNCO" oldu. Jüri başkanı Onur Ünlü, "Kürt süper kahraman" figürünün "ince bir zekâ" ürünü olduğu konusunda diğer jüri üyeleriyle hem fikir olduklarını söyledi.

Ulusal Uzun Yarışma jürisi Onur Ünlü, Emrah Serbes, Hasan Akbulut, Nihal Yalçın ve Olena Yershova'dan oluşuyordu.

Ulusal uzun metraj yarışma filmleri

‘Albüm’, (Mehmet Can Mertoğlu)

‘Babamın Kanatları’, (Kıvanç Sezer)

‘Genco’, (Ali Kemal Çınar)

‘Kaygı’, (Ceylan Özgün Özçelik)

‘Koca Dünya’, (Reha Erdem)

‘Martı’, (Erkan Tunç)

‘Rüzgârda Salınan Nilüfer’, (Seren Yüce)

‘Rüya’, (Derviş Zaim)

‘Siyah Karga’, (Tayfur Aydın)

‘Taş’, (Orhan Eskiköy)

‘Zer’, (Kazım Öz)

Kısa filmler

Arkhe, Batuhan Köksal

Asfalt, Süleyman Demirel

Babamdan Kalan, Abdülmelik Öcal

Beyoğlu Sineması, Ömer Ferhat Özmen

Bir İş Görüşmesi Hikayesi, Alkım Özmen

Bağımlılık, Nazım Güveloğlu

Cemile’nin Takıntısı, Deniz Özden

Cinnah19, Can Koçak

Cumartesi Düşü, Alper Kızılboğa

Dumrakatak, Mert Edis

Evbark, Pınar Öğünç

Güney Kutbu, Emin Akpınar

Haşa, Gökhan Kaya

Hedef, Cemre Yılmaz

İki Parça, Murat Uğurlu

İp Koptu, Mehmet Selçuk Bilge

İt, Osman Yazıcı

Kapan, Korhan Günay

Karib, Kaan Atilla Taşkın

Kot Farkı, Ayris Alptekin

Kutu, Merve Çirişoğlu Çotur

Li Pey Nanê Xwe, Bilal Korkut

Mağrib, Ferhat Zengin, Bahadir Kapır

Mara, Ciwan Zengin, Meral Yeğin

Mavera, Vedat Oyan

Medi, Resul Sakınmaz

Mirov, Hasan İnce

Patates Olmasın, Melisa Üneri

Penaber, Ramazan Kılıç

Scrabble, Merve Gezen

Seneye, Hasan Gündüz

Subsuelo, Tuna Kaptan

Tavşan Kanı, Yağmur Altan

Tecahül-i Arif, Hasan Kalender

Yolcu, Cem Özay

Belgeseller

Ah, Yön. Mustafa Ünlü

Altıyüzseksenüç, Yön. Canberk Şimşek

Bademler, Yön. Caner Özarslan

Başka, Yön. Nesime Karateke

Biz Dünyaya Sığmadık, Yön. Hüsniye Vural

Gardırop, Yön. Haşim Sezgin Kılıç, Berkan Güler

Hermana, Yön. Enver Arcak

Işıklık, Yön. Burak Doğan

Kaz Otaran, Yön. Nurhan Özsoy Taşdemir

Kıllıt, Yön. Zeynep Altay

Kırmızı Kurdele, Yön. Haşim Sezgin Kılıç

Lüfer, Yön. Mert Gökalp

ManaMou İstanbul, Yön. Nihan Arısoy

Muhammed, Yön. Durmuş Bayram

Nazlıcan Serin Yayla Çiçeği, Yön. Nedime Mahmure Vaizoğlu

Üçyüzbir, Yön. Alican Mansuroğlu

Vank’ın Çocukları, Yön. Nezahat Gündoğan