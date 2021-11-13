Ankara Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

32. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film ödülünü Emre Kayiş imzalı "Anadolu Leoparı" kazanırken En İyi Yönetmen ödülü ise "Çatlak" ile Fikret Reyhan’ın oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından bu yıl 4-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 32. Ankara Uluslararası Film Festivali‘nde ödüller sahiplerini buldu.



Gecenin öne çıkan filmi festivalden En İyi Film ödülü de dahil dört ödülle dönen Emre Kayiş imzalı Anadolu Leoparı oldu. En İyi Yönetmen ödülü ise Çatlak filmiyle Fikret Reyhan‘ın oldu.

Toplamda 16 ülkeden 63 filmin gösterildiği festivalde Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl 10 film yarıştı. 50.000 TL değerindeki En İyi Film Ödülü ve ilk filmlere verilen 20.000 TL değerindeki Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü’nün de yer aldığı 12 kategoride ödüller akademisyen ve medya sanatçısı Andreas Treske, sanat yönetmeni Meral Efe Yurtseven, oyuncu Selen Uçer, yönetmen Seren Yüce ile yazar ve yönetmen Vecdi Sayar’dan oluşan ana jüri tarafından değerlendirildi.

32. Ankara Uluslararası Film Festivali Ödülleri

En İyi Film: Anadolu Leoparı – Emre Kayiş

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü: Sardunya – Çağıl Bocut

En İyi Yönetmen: Fikret Reyhan – Çatlak

En İyi Kadın Oyuncu: İpek Türktan – Anadolu Leoparı

En İyi Erkek Oyuncu: Uğur Polat – Anadolu Leoparı

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Güliz Gençoğlu – Lacivert Gece

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ekin Koç – Okul Tıraşı

Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: Barış Bıçakçı, Tufan Taştan – Sen Ben Lenin

En İyi Görüntü Yönetmeni: Nick Cooke – Anadolu Leoparı

En İyi Sanat Yönetmeni: Armen Ghazaryan – Gölgeler İçinde

En İyi Özgün Müzik: Greg Dombrowski – Gölgeler İçinde

En İyi Kurgu: Sercan Sezgin, Ferit Karahan, Hayadeh Safiyari – Okul Tıraşı

SİYAD En İyi Film Ödülü: Çatlak – Fikret Reyhan

En İyi Kısa Film: Stiletto – Can Merdan Doğan

En İyi Belgesel Film: Bekleyiş – Aslı Akdağ.