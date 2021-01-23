Ankara Film Festivali 4-12 Kasım tarihlerinde yapılacak

Ankara Film Festivali, 4-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleşecek. Klasik filmlerin yanı sıra Türkiye ve dünya sinemasından en yeni örnekleri sinema salonlarında sinemaseverlerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 32.si düzenlenecek Ankara Film Festivali, 4-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleşecek.



Festivalin bu yılki afişi de tasarım öğrencilerine ve sanatçılarına açık çağrıyla yapılacak yarışma sonucu seçilecek.

Festival, Ulusal Yarışmalar bölümü, uzun, belgesel ve kısa film dallarında yarışacak 2020-2021 yapımı filmlerin Ankara galalarına ev sahipliği yaparken; Proje Geliştirme Desteği, ilk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılara maddi destek olacak.

Festival başvuruları 1 Mart'ta başlıyor

32. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Yarışmalar ve Proje Geliştirme Desteği’ne başvurular 1 Mart 2021 tarihinde açılacak. Festival ile ilgili gelişmeleri ve yarışma başvurularını filmfestankara.org.tr adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.