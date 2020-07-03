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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden avukatların eylemine dair açıklama: Personelimize saldırıldı, suç duyurusunda bulunacağız

03 Temmuz 2020 19:34

Ankara Emniyet Müdürlüğü, AKP'nin Meclis'e sunduğu, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek kanun teklifine karşı Ankara Adliyesi önünde başlattığı eylemde bazı kişilerin personele saldırdığını iddia ederek, "Suç duyurusunda bulunacağız" dendi.

AKP'nin Meclis'e sunduğu, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek kanun teklifine karşı barolar eylemlerine devam ediyor. Adana Barosu'nun çoklu baro sistemine karşı yaptığı eyleme polis müdahale etti. Polisin biber gazı sıktığı avukatlar oturma eylemeni başladı. 

TIKLAYIN - Adana'da çoklu baro sistemine karşı eylem yapan avukatlara biber gazlı müdahale

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs salgını gerekçesiyle yürüyüşlerin yasaklandığını hatırlattığı açıklamada, şöyle devam etti:

"Burada yapılan basın açıklaması sonrası toplu olarak TBMM'ye yürümek isteyen gruba eylemlerinin yasaya aykırı olduğu ifade edilmiş olup, bu esnada grup içerisinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart-döviz sopaları ve akordiyon bariyerler atmak suretiyle saldırıda bulunulmuştur. Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen, marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."

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