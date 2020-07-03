Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden avukatların eylemine dair açıklama: Personelimize saldırıldı, suç duyurusunda bulunacağız

Ankara Emniyet Müdürlüğü, AKP'nin Meclis'e sunduğu, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek kanun teklifine karşı Ankara Adliyesi önünde başlattığı eylemde bazı kişilerin personele saldırdığını iddia ederek, "Suç duyurusunda bulunacağız" dendi.
AKP'nin Meclis'e sunduğu, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek kanun teklifine karşı barolar eylemlerine devam ediyor. Adana Barosu'nun çoklu baro sistemine karşı yaptığı eyleme polis müdahale etti. Polisin biber gazı sıktığı avukatlar oturma eylemeni başladı.
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Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs salgını gerekçesiyle yürüyüşlerin yasaklandığını hatırlattığı açıklamada, şöyle devam etti: