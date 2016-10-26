Ankara Edebiyat Buluşmaları 29 Ekim’de başlıyor

MedaKitap & Zaytung Zone işbirliği ile düzenlenen Ankara Edebiyat Buluşmalarının ilki “Kısa Öykü ve Mitos: Kısa öyküyü anlamak, yazmak, eleştirmek” etkinliği ile başlıyor. Prof. Dr. Sevinç Özer’in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik Zaytung Zone Kafede, 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Prof. Dr. Sevinç Özer Kimdir?

Prof. Dr. Sevinç Özer, profesörlük unvanını Hacettepe Üniversitesi’nden aldı. Pamukkale Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurdu. Yaşar Üniversitesi’nden aldığı davet ile kariyerini bu üniversitede sürdürmeye başladı.

Özel bir üniversitede kariyerini sürdürmek istemediğinden, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’ne geçti. Burada Avustralya Kütüphanesi ve Türk – Avustralya Araştırma Merkezini kurdu. Halen bu üniversitede Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı’nda Profesör olarak görevini sürdürmektedir.

Çalıştığı konular, Amerikan Kültür Tarihi, Feminist Kültür Tarihi, Çeviri Kuramı ve hepsinden daha önemli gördüğü Kısa Öykü Kuramı ve Eleştiri’dir. Bu konuda “Çağdaş Kısa Öykü Sanatı ve Politika” adlı bir çalışması yayımlanma aşamasındadır.

Prof. Dr. Sevinç Özer’e göre öykü milis bir harekettir. Yani ideolojik bir vur-kaç hareketidir. Öykücü sistem içindeki bazı yanlışları görür, bu yanlışlar üzerinde yoğunlaşır. Kısacık bir yazın biçimi, anlatım biçimidir öykü.

Prof. Dr. Sevinç Özer’e göre, bir yerde, bir sorun, bir terslik, ideolojik açıdan bir aykırılık gördüğünüz zaman öykü yazarsanız; öykü kahramanı aykırı bir insandır. Roman kahramanıysa uygar dünyanın isteyebileceği, belirli bir yerden başlayan, gelişen, olgunlaşan ve sonunda çok iyi denilebilecek bir insan hâline gelen, evrimleşen bir kahramandır.

Öykü kahramanının değişmeye zamanı yoktur. Öykü, bir olay içerisinde kendini gösteren aykırı bir kahramanla oluşur.

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