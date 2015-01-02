Ankara Devlet Tiyatrosu'nun emektar isimlerinden Mustafa Şekercioğlu vefat etti

Ankara Devlet Tiyatrosunun emekli rejisörlerinden Mustafa Şekercioğlu vefat etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merhum sanatçı için yarın saat 11.00’de, Ankara Küçük Tiyatro önünde bir anma töreni düzenleyecek. Şekercioğlu’nun cenazesi ise İzmir’de defnedilecek.

Şekercioğlu Kimdir?

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1963 yılında mezun olan Şekercioğlu, aynı yıl Devlet Tiyatroları'na katıldı.

Aynı zamanda opera, bale ve flüt eğitimi de alan Şekercioğlu birçok müzikalde görev aldı. 1989-1990 yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ve 2000-2001 yıllarında İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mustafa Şekercioğlu’nun rol aldığı oyunlar arasında; ‘Damdaki Kemancı’, ‘Don Kişot’, ‘My Fairy Lady’, ‘Öp Beni Kate’, ‘Yılın Kadını’, ‘Andorra’, ‘IV. Murat’, ‘Canlı Maymun Lokantası’, ‘Soruşturma’, ‘Üç Kız Kardeş’, ‘Kral Lear’, ‘Kafesten Bir Kuş Uçtu’, ‘Karakolda’, ‘Lodos’, ‘Karar Kimin?’, ‘Merdiven’, ‘Fatih’, ‘Venedik Taciri’ ve ‘Antigone’ yer alıyor.

‘Kırmızı Pabuçlar’, ‘Sekiz Kadın’, ‘Taş Bademleri’, ‘Adviye’ ile ‘Köprüdeki Adam’ ise sanatçının yönetmenliğini yaptığı oyunlar arasında.

Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından teşekkür ve başarı plaketlerine layık görülen rejisör Şekercioğlu, tiyatroya 45 yıl emek verdikten sonra 2006 yılında emekli oldu.

İzmir’de 1941 yılında doğan sanatçı üç çocuk babasıydı.