Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ndeki soygun, podcast belgeseli oldu

2005-2009 yılları arasında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinden çalınan 302 eserin hikayesi 6 bölümlük podcast belgeseline konu oldu.

Online müzik dinleme servisi olan Deezer, Teklif isimli altı bölümlük sesli dizi yayımladı. Dizide, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinden çalınan toplam 250 milyon dolarlık 302 eserin hikayesi anlatılıyor.

2005’ten itibaren 4 yıl içinde belirli aralıklarla çalınan eserlerin durumu 2012 yılında tespit edilmişti. Müzede çalışanları ile soygunu gerçekleştirenler, eserleri Ukraynalı ressamlara çizdirerek orijinal eserleri müzeden çalıp sahtesi ile değiştirmişti. Çalınan eserler, karaborsada satılmıştı.

“Günışığı” lakaplı örgüt üyesinin dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı arayıp örgütü ifşa etmesi ile örgüt açığa çıkmış ve polis soruşturma başlatmıştı.

18 kişinin gözaltına alındığı davada üç kişi tutuklanmış, geri kalan 15 kişi ise beraat etmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaşmadığı bir rapora göre, müzede bulunan Fikret Mualla, İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Şevket Dağ, Hoca Ali Rıza, Hüseyin Avni Lifij, Halil Paşa, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Refik Epikman, Mehmet Ali Laga, Fethi Arda, Sami Yetik, Mustafa Ayaz ve Zühtü Müridoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanatçıların yüzlerce eserinin “kayıp”, “sahte” ya da “ağır kuşkulu”olduğu ortaya çıkmıştı.