Ankara’daki yurtta karatina tepkisi: Hijyen ve yemek sorunlu

Salgın tedbirleri kapsamında 11 ülkeden 17 Mart’ta getirilerek Ankara'daki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen bin 957 kişinin karantinası sürüyor. Karantinadaki bir öğrenci Türkiye’ye yolculuklarında yaşanan aksaklıklardan başlayarak karşı karşıya oldukları sorunları anlattı. Yemek dağıtımında ciddi sıkıntılar olduğunu söyleyen öğrenci, "DSÖ’nün uyarılarına rağmen sıcak içecek dağıtılmıyor, sağlık kontrollerinde aksamalar yaşanıyor” dedi

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre geliş günü ile ilgili Ankara’dan yapılan açıklamalar sebebiyle bir kaos yaşandığını kaydeden öğrenci, şunları dile getirdi: “Önce geliş günü çarşamba olarak açıklandı sonra pazartesi denildi. Aldığım biletin iptal edildiğini öğrendiğimde Almanya Büyükelçiliği ile irtibata geçtim. Gece 23.00’te dönüş listesine eklendiğimi öğrendim 02.00’de ise kesin bilgi iletildi. Uçağa bindiğimde birbirimizden uzak durmamız sağlanmadı. Saatlerce süren yolculuk kaosundan sonra yurda yerleştirildiğimizde hiçbir bilgilendirme yapılmadı.”

"İnternet yok, televizyon yok"

Yurtta tek kişilik odalarda kaldıklarını belirten öğrenci, “Bu durum bir avantaj gibi görünse de 90 yaşında bir kadın var ve yardıma ihtiyacı olmasına karşın yalnız kalıyor” dedi. İnternet olmadığı için hem online ders takibi yapamadıklarını hem de olup bitenlere ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen öğrenci, “Yurtta kalan birçok kişinin yanında telefon hattı yoktu ve aileleri ile hala irtibat kuramadı. Bakan bizimle ilgili açıklama yapıyor mu, yapmıyor mu bilmiyoruz. İnternet yok, televizyon yok” diye konuştu.

"Ateşimiz yükseldiğinde ulaşabileceğimiz bir sağlık personeli de yok"

Yurttaki en önemli problemlerin sağlık hizmeti ve yemek dağıtımında yaşandığını kaydeden öğrenci, şunları anlattı: “İlk gün de dâhil olmak üzere yemek saatleri belirsiz. Yemekler çok geç ve soğuk geliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün sıcak içecek içilmesi gerektiği yönündeki uyarıya rağmen, çay dahil içecek yok. Dün itirazlar yükseldiği için çay servisi yapıldı, bugün ise hala yok. Glutene alerjisi olan, çölyak hastası olan ve vejetaryen olanlar gelen yemekleri yiyemiyor. Sağlık hizmeti olarak da ikinci gün hariç geldiğimizden bu yana gün içinde bir kez ateş ölçümü yapılıyor. Bizlere test yapılmadı. Bu hastalıkta ateşin en belirgin son aşama olmasına karşın ateşlenmemiz bekleniyor. Ateşimiz yükseldiğinde ulaşabileceğimiz bir sağlık personeli de yok. Koridorların dezenfekte edildiğini ise hiç görmedim.”