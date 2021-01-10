T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara’daki deprem Kırıkkale’de de hissedildi

10 Ocak 2021 23:27

Ankara’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem Kırıkkale’de de hissedildi.

AFAD, merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Geniş bir alanda hissedilen ve 22.53’te yaşanan deprem Kırıkkale’yi de salladı. Deprem vatandaşları tedirgin ederken, Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde bulunan birçok insanı da sokağa döktü.

Kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi

Deprem anında evinde olduğunu kaydeden vatandaşlar, korkuyla dışarı çıktıklarını kaydetti. Sallantıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, kendilerini hemen sokağa attıklarını ifade etti.(İHA)

TIKLAYIN: Ankara'da 4,6 büyüklüğünde deprem

ETİKETLER

kırıkkaledepremankarada depremankaraafadkandilli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24