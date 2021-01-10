Ankara'da 4,6 büyüklüğünde deprem; Mansur Yavaş ve Vasip Şahin'den açıklama

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,5; Kandilli Rasathanesi ise 4,6 olarak duyurdu. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ise deprem sonrası ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

AFAD depremin büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu

Kandilli depremin büyüklüğünü 4,6 olarak kaydetti

Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama: Can ve mal kaybı yok

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır." dedi.

Şahin'in açıklaması şöyle:

"Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Mansur Yavaş: Bizlere 153 hattından ulaşabilirsiniz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Ekiplerimiz teyakkuz halinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi depremle ilgili teyakkuzda bulunduklarını bildirerek; "Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz depremin merkezi Kalecik Eskiköy'e ulaştı. Şu ana kadar Büyükşehir Belediyemize intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, bizlere Başkent153 çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Geçmiş olsun Ankara

Depremin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu akşam Ankara’nın Kalecik ilçesinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem sebebiyle herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Geçmiş olsun Ankara." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Olumsuz bir durumla karşılaşmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un deprem sonrası yaptığı açıklama şöyle;

"Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık."